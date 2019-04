I 21-tiden lørdag kveld rykket politi og ambulanse ut til Fiskåvegen i Strand kommune der en bil hadde kjørt inn i en fjellvegg.

Bilen hadde store materielle skader, og politiet hadde mistanke om at to personer hadde lagt på flukt.

«Disse kan være skadet med tanke på at airbagene er utløst og omfanget av skadene på bilen. Politi og Helse ønsker derfor å finne dem så snart som mulig. Tips mottas med takk», tvitret politiet.

To timer senere kunne de melde at to blodige og berusede menn i 40-årene var påtruffet på Tau. Begge ble pågrepet.