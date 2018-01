Berget seg ut av brennende hus

Roganytt

En bolig på Ganddal i Sandnes ble rammet av brann natt til onsdag. Nødetatene meldte om brannen like før klokken 02.00.

Huset sto i full fyr og var overtent da nødetatene kom til stedet. Området var også preget av sterk røykutvikling.

To personer i huset

To personer befant seg i boligen, og de kom seg uten alvorlige skader. Begge ble imidlertid sent til legevakten for kontroll, opplyser politiet.

Brannvesenet jobbet med slukking på stedet utover natten og i morgentimene onsdag.

– Røyken er betydelig redusert og det er ikke behov for evakuering i nærområdet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.