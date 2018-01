Bemanningsfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at firmaet Raserav 1 AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.069.366 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift.

Raserav 1 AS holder til i Stavanger og har drevet med utleie av arbeidskraft og omsatte i 2016 for 6,5 millioner kroner.

Samme år fikk Raserav 1 AS et negativt resultat før skatt på 836.000 kroner.

På proff.no er firmaet oppført med 28 ansatte og firmaet ble startet opp i 2009.

Styreleder for Raserav 1 AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at selskapet ikke hadde midler til å kravet.

Han erkjente også at selskapet var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot Raserav 1 AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til a det den 8. januar i år ble holdt utleggsforretning mot Raserav 1 AS med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at skyldneren var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. mars i år.

