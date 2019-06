Bemanningsfirma gikk konkurs

Det var firmaet Ree Personell AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Ree Personell AS har holdt til på Bryne og på Vigrestad.

Firmaet har drevet med bemanning og rekruttering, og har også hatt en egen avdeling for renhold.

Ree Personell AS opplyste å ha en gjeld på 310.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 20.000 kroner.

Jæren tingrett kom til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Bakeri slått konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs