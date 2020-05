I forrige uke gjennomførte politiet i Stavanger en narkotikaaksjon rettet mot ungdom.

Det ble beslaglagt lite hasj/marihuana, men en del tyngre stoffer som amfetamin, MDMA/ecstasy, diverse piller, samt GHB ble konfiskert.

– Tiden vi er inne i gjør at det er vanskeligere få tak i hasj. Det betyr også at det narkotiske stoffet blir dyrere, noe som kan bidra til at flere unge velger andre, mer tilgjengelige stoffer, melder Sør-Vest politidistrikt på Facebook.

Går over til sterkere stoffer

– Dessverre ser vi at ungdommen som til vanlig røyker hasj, i disse tider går over til tyngre stoffer. Vår oppfatning er derfor at det ikke er slik at hasjen er et substitutt for alkohol, den er heller et tegn på et rusproblem, sier Kathrine Sæland Rotseth, leder av forebyggende avsnitt i Stavanger.

Politiet går derfor nå ut med en oppfordring og ber både voksne og unge ta kontakt dersom de ser eller hører noe. Det er også fullt mulig å kontakte politiet både via Facebook og Messenger.

– Har du relevant informasjon til politiet angående ungdommer og narkotikabruk, kjøp og salg? Kontakt oss gjerne på Messenger. Din hjelp kan være viktig for å forebygge en farlig trend, lyder oppfordringen fra politiet.

