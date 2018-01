Roganytt

Den 49 år gamle kvinnen fra Egersund møtte nylig i Dalane tingrett der hun måtte svare for promillekjøring.

Kjøreturen fant sted om ettermiddagen den 8. juli i fjor.

49-åringen forklarte at hun hadde begynt å drikke på formiddagen den aktuelle dagen og hadde drukket syv til åtte pils. Da hun oppdaget at hun var i ferd med å gå tom for øl satte hun seg i bilen og kjørte ned til et ølutsalg i Egersund og kjøpte 12 halvlitere med øl.

På vei ned til ølutsalget kolliderte hun også med en parkert bil.

Ifølge kvinnen husket hun at en person tok bilde av henne mens hun var ute og kjørte. Hun husket også at hun satt hjemme og røykte og drakk øl før politiet kom, og at hun også kjente på at hun hadde gjort noe galt.

Blodprøve viste at hun hadde en promille på 2,44 omkring en time etter kjøringen.

Dalane tingrett kom til at hun skulle dømmes for promillekjøring, for å ha drukket alkohol etter at hun hadde vært involvert i et trafikkuhell, for uaktsom kjøring og for å ikke ha meldt fra om trafikkuhellet.

Retten kom til at hun skulle dømmes til fengsel i 30 dager som ble gjort betinget mot hun gjennomførte et program mot ruspåvirket kjøring.

Hun må også betale 28.000 kroner i bot og mistet førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

