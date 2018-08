Begge tatt av politiet for råkjøring. Kameraten skal ha fått saken henlagt – selv må han i fengsel

Roganytt

Den 23. februar i år skulle 45-åringen kjøre til et arrangement på Østlandet og kjørte i den forbindelse på E39 i Bjerkreim.

En kamerat av 45-åringen kjørte i en bil bak ham.

Ved Saglandsbakken i Bjerkreim hadde politiet kontroll.

I denne er det to felt noe som gjorde at 45-åringen la seg ut og kjørte forbi.

Det samme gjorde kameraten. Etter å ha kjørt forbi noen biler la de begge seg inn i høyre kjørefelt.

Politiet hadde plassert laseren sin på toppen av bakken og hadde satt på denne satt innslagsfart til 105 kilometer i timen. Det vil si at biler som kjørte saktere enn 105 kilometer i timen ble ikke målt.

Både 45-åringen og kameraten ble stoppet av politiet og farten til 45-åringen ble målt til 141 kilometer i timen i 80-sone.

Trakk tilståelsen

Han aksepterte å ha kjørt så fort og saken ble derfor sendt til Stavanger tingrett for pådømmelse som en tilståelsessak.

Tilståelsen ble senere trukket av 45-åringen og sendt til Dalane tingrett for pådømmelse etter ordinær hovedforhandling.

Grunnen til det var at han etter å ha fått innsyn i dokumentene i saken mente at det kunne være tvil om at målingen var riktig, samtidig som han også hadde fått vite at kameratens sak var henlagt.

Dalane tingrett kom til at det ikke var noe feil med politiets måling eller lasermåleren og kom til at han hadde kjørt i minst 141 kilometer i timen.

Retten kom også til at han hadde handlet uaktsomt.

Utgangspunktet for 141 kilometer i timen i 80-sone er ubetinget fengsel og bakgrunnen for dette er tunge allmennpreventive hensyn.

Retten kom også til at det ikke forelå personlige forhold som tilsa bruk av samfunnsstraff.

Dermed bestemte retten at han må sone 21 dager i fengsel.

Han mistet også førerretten i 13 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake. I tillegg må han også betale 5000 kroner i saksomkostninger.

