Søndag morgen rykket politiet ut til Ognasundbrua i Bokn kommune etter melding om en båt som sto på et skjær. Det opplyste Sør-Vest politidistrikt på Twitter i halv åtte-tiden. Det er ukjent når båten satt seg fast og om det er folk om bord.



Kvart over ni kunne politiet melde at de er i kontakt med eier og fører av båten. Det er per nå ikke opplysninger om personskade i forbindelse med grunnstøtingen, melder politiet.