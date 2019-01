Det var like før klokken 14.00 søndag ettermiddag at politiet fikk melding om at et barn er påkjørt av en bil på Buøy.

Kort tid etter var politiet framme på stedet, og opplyser at det er to biler som har kollidert.

– En bil har kjørt i den andre bakfra like før et fotgjengerfelt. Barnet syklet over fotgjengerfeltet og den fremste bilen ble skubbet inn i barnets sykkel, skriver operasjonsleder på Twitter.

Videre opplyser de at det ikke var et kraftig sammenstøt, men at barnet falt av sykkelen.

– Barnet har slått seg litt i fallet. Ingen personskade utover det, skriver politiet.