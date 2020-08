Barn overkjørt av båt

Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at de har mottatt en melding om at et barn rundt 12-13 år er blitt overkjørt av en mindre båt i båthavna i Vikedal i Vindafjord.

– Barnet er tatt med av ambulanse til sykehuset med kuttskader, skriver politiet.

Ifølge vitner på stedet badet det skadede barnet i sjøen da et jevnaldrende barn ved et uhell kjørte over ham. Patruljen er i kontakt med foreldrene til de to barna, som begge er gutter på tolv år. Det oppretttes undersøkelsessak.