– Barn fraktet til SUS i luftambulanse etter trafikkulykke

Ulykken fant sted på Krossmoveien i Eigersund omkring klokken 16.30 søndag.

Ulykkesstedet var omkring en kilometer fra E 39.

– Front mot front. Det skal ikke være glatt på ulykkesstedet. En del trafikk. Andre trafikanter har tatt initiativ til trafikkdirigering. De tre involverte personene skal alle være ved bevissthet, meldte politiet.

Noe senere ble det meldt at to personer er fraktet bort fra stedet i ambulanse. En tredje person er fløyet til SUS for behandling.

– Uvisst skadeomfang på de involverte. Den som ble fløyet med luftambulansen er et barn på tolv år. De to andre involverte er voksne menn.