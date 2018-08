– Banket, truet og voldtok datteren

Roganytt

Det et statsadvokat Tore Kulstad ved Rogaland statsadvokatembeter som har tatt ut tiltale mot en 51 år gammel mann.

Den lyder på blant annet på seksuell omgang med barn under ti år, voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, vold og trusler.

Overgrepene har funnet sted på Haugalandet og andre steder og skal ha funnet sted i perioden fra 1998/1999 fram til januar 2017.

Det er 51-åringens datter som er fornærmet i saken og overgrepene skal ha startet opp da hun var fire år gammel.

Ifølge tiltalen skal 51-åringen ha tvunget datteren til seksuell omgang med å slå henne og true henne med juling.

Blant annet skal han slått en rekke ganger på kroppen, med flat hånd, knyttet hånd samt med gjenstander.

Han skal videre ha utsatt henne for en rekke krenkende og/eller truende uttalelser, blant annet drapstrusler.

Han skal også ha brukt skjellsord mot henne, samt ha utøvd vold mot familiens dyr mens hun så på.

– Ekstrem sosial kontroll

Han skal også ha utsatt datteren for ekstrem sosial kontroll, blant annet ved at hun ikke fikk gå i bursdagsselskaper hvor det var gutter til stede.

Han skal også jevnlig ha sjekket telefonen, PC-en og e-posten hennes.

Da fornærmede skal ha fått egen leilighet skal hun ikke ha fått gått ut av denne uten å informere faren.

I tillegg skal hun ha måttet vise ham rundt i leiligheten om natten med webkamera, slik at han kunne se at det ikke var andre til stede.

Ved en anledning skal han også ha tvunget henne til å ta en angrepille fordi hun ikke hadde fått menstruasjon.

– Grov mishandling

Også 51-åringens samboer skal ha blitt utsatt for gjentatt mishandling, blant annet ved at han skal ha slått henne og true henne.

Det samme gjelder 51-åringens sønner.

I forhold til samtlige heter det «at mishandlingen er grov, særlig fordi den har vart over tid» i tiltalen.

Mannen er også tiltalt for å ha kommet med trusler mot en ansatt i barnevernet.

I forkant av at sønnen hans skulle avhøres av politiet skal han ha forsøkt å påvirke sønnen til å si at han ikke ble slått av faren og at han ville få kjeft av ham dersom han ikke sa dette.

Det er satt av hele fire uker til saken som skal opp i Sunnhordland tingrett den 13. august.

Statsadvokat Tore Kulstad skal være aktor i saken, mens Trond Hjelde er 51-åringens forsvarer.

Benedicte Storhaug, Eirik Teigstad og Ingrid Lauvås er bistandsadvokater for de fornærmede i saken.

