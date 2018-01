Roganytt

Nylig møtte en 41 år gammel mann fra Haugalandet i Haugaland tingrett tiltalt for å ha mishandlet samboeren.

Hendelsen fant sted i Hellas mellom fredag 2. og 3. juni i fjor i forbindelse med at samboerparet var på sydentur.

Den aktuelle dagen var de på en bar og ifølge 41-åringen var det «fri bar», noe som gjorde at han inntok store mengder alkohol og at han ble overstadig beruset.

Forsøkte å kysse

41-åringen forklarte i retten at han husker at samboeren snakket med en svenske og at svensken forsøkte å kysse henne.

Etter dette husket han ikke noe utover at han våknet i sengen ved siden av samboeren neste morgen, og at samboeren sa at de hadde kranglet og at 41-åringen hadde utøvd vold mot henne.

Han så at samboeren var hoven i ansiktet og hadde kloremerker i ansiktet og på kroppen.

Ifølge 41-åringen fikk han sjokk og beklaget det som hadde funnet sted.

I retten sa 41-åringen at han erkjente straffskyld for forholdet og at han ikke hadde noen grunn til å betvile den forklaringen samboeren har gitt av hendelsen den aktuelle kvelden.

Fornærmede forklarte i retten at 41-åringen ble sjalu da svensken forsøkte å kysse henne.

Kastet ryggsekk

Han skal blant annet ha kastet en ryggsekk med noen klær i ansiktet på henne og sprang deretter fra baren.

Fornærmede løp etter ham og det oppsto en krangel mellom dem på gaten der 41-åringen dyttet henne i brystet slik at hun falt og slo bakhodet i asfalten.

Etter dette fikk de tak i en taxi og dro tilbake til hotellet. Fornærmede sprang opp på hotellrommet og 41-åringen kom etter.

41-åringen tok da tak i håret hennes og dro henne bakover før dunket hodet hennes tre flere ganger i bakken.

Voldsutøvelsen besto også i at han skallet henne og tok kvelertak på henne.

Tok bilder

Haugaland tingrett kom til at det ikke var noen grunn til å tvile på fornærmedes forklaring.

I den forbindelse viste retten til bilder som var tatt av henne på Stavanger politistasjon da hun kom til Norge den 4. juni i fjor.

Disse viser at hun var blitt påført omfattende hevelser, kloremerker og blåmerker i ansiktet, på halsen, ryggen og på hoften.

Det er også tatt bilder av 41-åringen som viser at han har kloremerker som er forenlige med at samboeren prøvde å forsvare seg og få ham bort.

Fryktet gresk fengsel

Under voldsepisoden skrek samboeren etter hjelp og det var flere andre nordmenn på hotellet som hørte ropene hennes, og til slutt var det en annen gjest som kom inn på rommet. Da politi og ambulansepersonell kom til stedet sa hun at hun ikke ønsket å anmelde samboeren, da hun ikke fryktet at han skulle komme i gresk fengsel.

Men nå har Haugaland tingrett besluttet at han skal komme i norsk fengsel og at han måtte sone 120 dager for volden.

I tillegg ble han dømt til å betale 3000 kroner i sakskostnader.

