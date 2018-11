Fredag formiddag ble 31-åringen fra Stavanger framstilt for varetektsfengsling i fire uker.

Retten viste blant annet til et avhør av fornærmede i mars i år der han erkjenner å ha vært voldelig mot samboeren.

Samboeren har på sin side trukket sin forklaring og både 31-åringen og samboeren benektet at 31-åringen hadde utsatt henne for vold natt til fredag.

«Forklaringene framstår imidlertid ikke som troverdige», heter det i fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett.

Retten kom til at varetektsfengsling i fire uker var påkrevd for å hindre at 31-åringen utøver ny vold mot fornærmede.

Stavanger tingrett viste til at forholdet mellom dem hadde vært turbulent med mye krangling. Retten la også til grunn at forholdet var preget av vold av til dels nokså alvorlig art.

Retten kom også til at varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og kom til at mannen skulle fengsles i fire uker.

Odd Rune Torstrup, 31-åringens forsvarer, sier at fengslingskjennelsen vil bli anket mandag.

