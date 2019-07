Baby ble alvorlig skadd i bussulykke

Ulykken skal ha skjedd like ved Håvik bussterminal. En brå manøver fra bussen skal ifølge vitner ha ført til at den sju dager gamle babyen ble kastet ut av barnevogna, skriver NRK.

Barnet skal ha landet på hodet i trappene.

– Det har vært en ulykke hvor en liten baby har blitt skadd lørdag ettermiddag. Men vi fikk ikke melding om ulykken før søndag. Babyen ble oppfattet som alvorlig skadd, og ble derfor sendt til Haukeland universitetssjukehus, sier etterforskningsleder Atle Thorbjørnsen i Sørvest politidistrikt til kanalen.

Tilstanden til den lille babyen er nå stabil.

Politiet vil starte etterforskning av saken, og vil ifølge Thorbjørnsen både gjøre undersøkelser av bussen, avhøre sjåføren og deretter snakke med barnets mor.

Det er så langt ikke kjent om det dreier seg om en trafikkulykke eller om babyen var godt nok sikret. Dette vil politiet undersøke, opplyser Thorbjørnsen.

Selskapet Kolumbus, som den aktuelle bussen tilhører, beklager hendelsen.

– Det er forferdelig trist, og det har vært en vanskelig situasjon for foreldrene. Vi har nå fått vite av politiet at babyen kan få komme hjem, og ikke har fått varige mén. Det er vi glade for å høre, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus.

Selskapet har gitt en video til politiet, og avventer nå politiets etterforskning, ifølge Skundberg.