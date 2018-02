Roganytt

Det opplyser jourhavende jurist Sveinung Andersen til Stavanger Aftenblad.

– Ettersom det var front mot front er det naturlig å tenke at det har vært høy fart, men det er for tidlig å slå fast. Vi må avhøre personene i den andre bilen og analysere materialer fra de krimtekniske undersøkelsene før vi kan si noe mer, sier Andersen.

Han understreker imidlertid at det er ingenting per nå som tilsier at noen av de involverte hadde promille da ulykken fant sted. Politiet vil foreta obduksjon tidligst mandag.

42-åringen var den eneste personen i den ene bilen som var involvert, og ble erklært død på stedet. De fire som satt i den andre bilen, alle menn født i 1996, ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus.

En av dem ble betegnet som kritisk skadd etter ulykken, men søndag betegnes tilstanden hans som alvorlig, men stabil. Ytterligere en mann er fortsatt alvorlig skadd, mens de to andre slapp fra det med lettere skader.