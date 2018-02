Roganytt

Artisten, som er i 40-årene, møtte nylig i retten i en tilståelsessak der han kom med en uforbeholden tilståelse.

Klokken 17.10 den 8. oktober i fjor kjørte han bil i 140 kilometer i timen i 80-sone på E 39 ved Lindesnes.

Han forklarte at han den aktuelle dagen hadde vært i Oslo og at han kjørte hjem til Rogaland via Sørlandet.

Fra Kristiansand lå han bak en kolonne med vogntog, og at det i en bakke ved Lindesnes var et krabbefelt.

Dermed la han seg ut og kjørte forbi hele feltet før han kom fram til flettefeltet.

Han ble deretter stoppet av politiet som hadde fartskontroll på stedet.

Ifølge artisten visste han at han hadde kjørt for fort, men ikke hvor fort det var.

Politiets lasermåling viste at han hadde kjørt i 140 kilometer i timen, og ifølge artisten erkjente han straffskyld på stedet.

Ifølge artisten var han kjent med politiets straffeforslag, og at han angrer og beklager det han hadde gjort.

Han ga uttrykk i retten for at det oppleves dramatisk at han må sone en fengselsstraff, og at han gjerne skulle fått en saftig bot i stedet.

Slik ble det ikke. Retten kom til at han skulle dømmes fengsel i 16 dager.

I tillegg mistet han førerretten i 16 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

