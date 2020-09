Ansatt stjal fra kassen til dagligvarebutikk

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Underslaget fant sted i løpet av perioden fra 2. februar til 12. august i fjor og med forsett om uberettiget vinning forsynte han seg med 315.486 kroner.

Dette ved at han tok ut 60.000 kroner fra kassen i dagligvarebutikken ved at han kansellerte kassekvitteringer fra kunder.

I tillegg ble 255.486 kroner overført fra butikkens konto for spillemidler til sin private konto i Norsk Tipping, og delvis tatt ut kontant og delvis overført til sin bankkonto.

«Handlingen er grov særlig hensett beløpets størrelse, samt at det foreligger et brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling», heter det i tiltalen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at 23-åringen ble dømt til fengsel i 90 dager. Stavanger tingrett var noe i tvil om at dette var for mildt, men kom til at han skulle dømmes til fengsel i 90 dager.

Stavanger tingrett viste også til at det er fremmet et erstatningskrav fra fornærmede tilvarende beløpet som er underslått av spillemidler.

Dermed kom retten til at 23-åringen skulle dømmes til å betale 255.486 i erstatning til butikken.

