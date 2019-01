Advarer mot brannstifter

Tirsdag morgen, rundt klokken 05.00, fikk politiet melding fra en huseier i Sørlibakken på Randaberg om at det hadde vært brann i en søppeldunk utenfor huset til vedkommende.

Huseier slukket selv brannen før politi og brannvesen ble kontaktet. Omstendigheter på stedet gjør at politiet mistenker at den begrensede brannen kan være påsatt.

Ingen mistenkte

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, men har heller ingen grunn til å tro at beboere trenger å frykte tilsvarende hendelser. En ber likevel om at en er ekstra årvåken med tanke på tilløp til brann.



– Det er foretatt åstedsundersøkelse og rundspørring på stedet, og etterforskning er iverksatt. Selv om det ikke er grunnlag for å frykte lignende hendelser ber vi publikum følge med for sikkerhets skyld. Politiet ønsker også tips i saken. Hvis noen har gjort observasjoner i området eller har andre opplysninger som kan være av interesse bes de ta kontakt med politiet på telefon 02800, sier jourhavende jurist Erik Engløkk.