63-åring kjørte bil med 2,77 i promille

Roganytt

Den vanvittige kjøreturen fant sted omkring klokken 17.45 den 18. november i fjor.

Da satte 63-åringen seg i bilen utenfor boligen sin på Forus og kjørte mot Stavanger.

På Motorveien kjørte en familie bak bilen til 63-åringen, og et mannlig vitne forklarte i retten at bilen som kjørte foran kjørte svært vinglete.

Først mistenkte vitnet og hans ektefelle at sjåføren fikk et illebefinnende, men de konkluderte etter hvert med at sannsynligvis var snakk om promillekjøring.

De kontaktet derfor politiet på telefon og fulgte etter bilen til den parkerte på baksiden av Kilden i Hillevåg.

Forut for dette var det snakk om litt av kjøretur.

Vitnet forklarte at de var redde for at ferden gjennom Auglendstunnelen ville ende i et alvorlig trafikkuhell.

Han forklarte også at bilen lå så langt over i venstre kjørefelt nedover Haugåsveien at motgående trafikk måtte vike og legge seg inn mot fortauet i sykkelfeltet.

I tillegg hadde det også oppstått en situasjon der 63-åringen holdt på å kjøre på to fotgjengere utenfor Kilden.

Da bilen kom fram til Kilden så vitnet at 63-åringen kom ut av førersetet og gikk og satte seg på passasjersetet.

Satt og drakk

Her satt 63-åringen da politiet kom til stedet noen minutter senere.

63-åringen satt og drakk av en ølboks da han ble pågrepet og det lå flere tomme ølbokser sammen med noen uåpnede i en pose.

63-åringen, som hadde bilnøkkelen i lommen forklarte at det ikke var han som hadde kjørt bilen.

Politiet tok ham med til legevakten for å ta blodprøve og denne viste at han hadde ført bilen med 2,77 i promille.

63-åringen forklarte i retten at han var overstadig beruset denne dagen, at det var hans bil og at han hadde kjørt i denne fra hjemmet på Forus til Hillevåg denne dagen.

– Det var en ungdom

Han forklarte også at det ikke var han som var sjåfør – men en ungdom han tilfeldig hadde møtt på et busstopp på Forus.

Ifølge 63-åringen hadde han ikke sett denne ungdommen før eller etterpå, og at han hadde svært dårlig hukommelse etter å ha drukket.

Han forklarte også at han ikke vet hvor ungdommen ble av etter kjøreturen.

Den forklaringen mente retten den trygt kunne se bort fra og la i stedet vitnets forklaring til grunn.

Retten mente at 63-åringens forklaring ikke var troverdig og viste blant annet til at det at den ukjente ungdommen plutselig forsvant var uforenlig med at han hadde bilnøklene i lommen.

Retten fant det skjerpende at kjøringen over en så lang strekning fant sted med så høy promille, på en tid på døgnet da mange personer befant seg i trafikken.

Straffen 36 dager i fengsel og en bot på 38.000 kroner.

Han mistet også førerretten i tre år og må betale 1500 kroner i saksomkostninger.

