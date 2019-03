35-åring bet vakt på utested i Stavanger – blir ikke anmeldt

Like før klokken 02 i natt kunne politiet melde at de har kontroll på en mann som har bitt en vakt på et utested i Stavanger.

Mannen, som er 35 år, ble bortvist fra stedet. Ingen ble ikke skadet, og det kommer ingen anmeldelse hverken fra politi eller vekter, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

På Twitter kan de også melde om følgende hendelser fra natten:

Klokken 23.20 kom en politipatrulje over en 19 år gammel mann som hadde blitt slått ned i Stavanger. Politiet oppretter sak for kroppskrenkelse. Gjerningsmann er ukjent.

En mann (31) blir anmeldt etter at han urinerte på en benk i sentrum.

Og i 01-tiden fikk politiet flere klager om en stor russefest i området Forusbeen. «Politiet på vei for å sjekke forholdene», skriver de.