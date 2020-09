Ti sjåfører fikk bot etter at politiet hadde fartskontroll i Gamle Ålgårdsveien i Sandnes.

Strekningen som ble kontrollert har 40-sone. Høyeste hastighet ble målt til 55 kilometer i timen, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Det var også fartskontroll i Flyplassvegen ved Stavanger lufthavn Sola, i 60-sonen.

Her fikk 16 sjåfører bot på grunn av høy fart. Én sjåfør fikk bor for å ha brukt mobiltelefonen sin under kjøring.

Høyeste hastighet ved flyplassen var 78 kilometer i timen.

LES OGSÅ: Ber eieren av denne elsykkelen om å kontakte politiet