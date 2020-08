24-åring skal ha gått rundt med våpen

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut en tilleggstiltalebeslutning mot en 24 år gammel mann fra Stavanger.

Den går på at han omkring klokken 10.50 den 2. mai i år skal ha vært på Byterminalen i Stavanger der han skal ha vært i besittelse av en pistol, samt to patroner, der den ene patronen befant seg i løpet på pistolen. På samme tid og sted

skal han også ha oppbevart 31,41 gram amfetamin, to ecstasytabletter og flere kniver.

25. april i år skal han også ha tagget på et transformatorhus i Thiisabakken tilhørende Lyse Elnett AS.

23. april skal han også ha kommet med skjellsord mot en politibetjent i forbindelse med at han ble pågrepet og visitert.

Erstatning

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 24-åringen skal betale 9062 kroner i erstatning til Lyse Elnett AS.

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett. Da er 24-åringen også tiltalt for å ha stjålet post eller ha vært i besittelse av diverse post som var stjålet.

Hovedtiltalepunktet lyder på en grov voldshendelse som skal ha funnet sted på et hotell i Stavanger tidlig om morgenen den 18. februar 2018.

Da skal han uten foranledning ha gått løs på en mann som lå forsvarsløs i sengen på grunn av søvn og/eller alkoholpåvirkning. Blant annet skal han ha slått ham gjentatte ganger med en flaske og/eller sparket ham i hodet og kroppen.

Volden førte til at fornærmede fikk flere kuttskader, brudd i nesen, tre utslåtte tenner, store hevelser og blåmerker.

Som en følge av volden var fornærmede innlagt på sykehus i to dager og sykmeldt i to uker.

2. juni 2018 skal 24-åringen også ha kastet en tent sigarett i ansiktet på en politibetjent, samt forsøkt å sparke ham flere ganger.

