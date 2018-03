– 18-åring voldtok tre kvinner

Roganytt

RA kjenner til at 18-åringen er siktet for å ha voldtatt tre jevnaldrende kvinner der den siste voldtekten skal ha funnet sted i Stavanger i desember i fjor.

18-åringen ble første gang varetektsfengslet den 22. desember i forbindelse med den siste voldtekten.

Fengslingen er senere forlenget og torsdag ble han framstilt for ny varetektsfengsling.

Stavanger tingrett kom til at det fortsatt er skjellig grunn til mistanke og etter rettens syn er det ikke kommet fram opplysninger som svekker mistanken mot ham.

Retten kom også til at det er gjentakelsesfare.

18-åringen har per nå vært varetektsfengslet i 90 dager.

– Skyte seg selv i foten

Han har også gitt uttrykk for at det vil «være som å skyte seg selv i foten» dersom han nå begikk ny straffbare handlinger.

Retten kom likevel til at gjentakelsesfaren ikke er svekket i forhold til tidligere.

I kjennelsen kom er det fram at saken i all hovedsak anses som ferdig etterforsket og at den i kommende fengslingsperiode vil bli sendt over til Rogaland statsadvokatembeter for en påtaleavgjørelse.

Rettssaken mot 18-åringen er allerede forhåndsberammet til den 7. mai i år og det er satt av fire dager til saken.

Retten kom også til at fortsatt varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep.

I den forbindelse ble det vist til sakens alvorlige karakter, graden av mistanke, den sterke gjentakelsesfaren og forventet straff ved en eventuell domfellelse.

Nekter skyld

Dermed kom retten til at hensynet til 18-åringens unge alder, skolegang og andre personlige forhold måtte vike.

Dermed kom retten til at han skulle være varetektsfengslet i nye fire uker – og trolig vil han bli fengslet fram til hovedforhandlingen.

Ørjan Eskeland, 18-åringens forsvarer, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld for noen av voldtektene.

