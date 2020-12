18-åring tatt i 148 km/t i 80-sone

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

24. november i år, omkring klokken 18.05, kjørte han bil på Fv 4360 ved Åna i Hå kommune. Der målte politiet farten hans til 146 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at det ikke var noen tvil om måleresultatet og la dette til grunn.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han tidligere er straffet for overtredelser av veitrafikkloven og at han også har møtt i forliksrådet for dette.

«Dette er skjerpende og vitner etter rettens oppfatning om en manglende respekt for veitrafikklovgivningen. Den store hastighetsoverskridelsen det i dette tilfellet er tale om, tillegges også vekt i skjerpende retning ved straffeutmålingen. Siktede har åpenbart utgjort en trafikksikkerhetsrisiko for både seg selv og øvrige trafikanter», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager.

18-åringen er allerede registrert med seks prikker på førerkortet. Det førte til at han mistet førerretten i 21 måneder.

Han må avlegge full ny førerprøve for å få føreretten tilbake.

