17-åring solgte hasj

17-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I perioden fra 9. til 23. oktober i fjor solgte han omkring 20 gram hasj til forskjellige personer ved hjelp av Snapchat.

Da politiet var hjemme hos ham omkring klokken 20.00 den 23. oktober i fjor ble det funnet til sammen 116 gram hasj på 17-åringen og i boligen hans.

Stavanger tingrett kom også til at 17-åringen skulle dømmes for to tilfeller av bruk av hasj i september i fjor.

Retten fant det skjerpende at 17-åringen har drevet med salg av narkotika og kom til at utgangspunktet for straffe ville ligge på ubetinget fengsel i 45 dager.

I formildende retning ble det lagt vekt på at 17-åringen har kommet med en uforbeholden tilståelse – og at tilståelse har hatt betydning for etterforskningen ved at har erkjent å ha solgt omkring 20 gram hasj.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år på det særvilkår at han gjennomfører ungdomsoppfølgning i Konfliktrådet med en varighet på ni måneder.

Han fikk også inndratt en mobiltelefon og en digital vekt.

