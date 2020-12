16 fikk kjøreforbud

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Tre fisketransporter på vei til kontinentet fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra lasten, alle kjøretøyene fikk kjøreforbud inntil lasten ikke drypper mer.

Seks kjøretøy fikk bruksforbud grunnet overlast.

Tre førere måtte sikre godset forskriftmessig før videre kjøring ble tillatt.

To ADR-transporter fikk bruksforbud under kontrollen, ett av disse var merket feil mens det andre manglet dokumenter for transporten.

To førere ble kontrollert for kjøre og hviletid, en av disse fikk en muntlig advarsel.

Én spesialtransport fikk kjøreforbud grunnet feil merking av lasten.

28 Kjøretøy ble kontrollert om vinterutrustningen var i orden, to av de kontrollerte fikk gebyr for feil type dekk for vintersesongen.

