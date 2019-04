Facebook-gründer Zuckerberg og kona Priscilla Chan har to døtre. Paret opplever gleden av å være foreldre, men samtidig søvnmangelen det medfører for mange.

– Det er tøft å være mamma. Etter at vi fikk barn, har Priscilla slitt med å få en hel natts søvn. Hun våkner stadig opp og sjekker mobilen for å se om barna kanskje våkner snart, men så blir hun stresset av å vite hva klokka er, noe som gjør at hun sliter med å få sove igjen, skriver Zuckerberg på sin Instagram-konto.

For å bøte på dette, har han nå funnet opp en «søvnboks», skriver CNN.

Saken fortsetter under bildet

Zuckerberg og kona Priscilla Chan. Foto: Lachlan Cunningham/AFP/NTB scanpix

Og nei, det dreier seg ikke om en boks kona sover i. Boksen står på Chans nattbord, og gir fra seg et veldig svakt lys mellom klokken 06.00 og 07.00 på morgenen. Hvis boksen ikke gir fra seg lys, vet Chan at hun trygt kan sove videre uten å sjekke telefonen.

Les også: Nordmenn sover ikke godt

– Jeg er ingeniør, og å få lage en innretning som kan hjelpe min kone å sove bedre er en av de beste måtene jeg kan komme på å vise min kjærlighet og takknemlighet overfor henne, skriver Zuckerberg.

​Saken fortsetter under bildet

Skjermdump fra Zuckerbergs Instagram-konto.

Søvnekspert Deidre Conroy ved universitetet i Michigan mener ideen er god.

– Det er veldig bra, spesielt fordi mange med søvnproblemer stadig sjekker telefonene sine på nattestid. Når man sjekker hva klokken er, trigger det mange typer bekymringer, sier hun til CNN.

Zuckerberg skriver at han har postet bildet av boksen i tilfelle noen ønsker å bygge videre på ideen, slik at den kan komme andre til nytte.