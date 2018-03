Yrkesfag er et valg for framtiden

Rogalandsavis

Av Øyvind Sørhus, rektor Godalen videregående skole

Eirik Kornmo skriver 27.02.2018 et kraftig innlegg i Rogalands Avis hvor han oppfordrer ungdommen til å styre unna yrkesfag. Det er et stjerneeksempel på at man ikke bør lytte til alle velmenende råd. For han tar fullstendig feil! For det vi virkelig trenger i årene framover er mange dyktige fagarbeidere. Vi trenger ungdom som vil bygge en fagkompetanse og som vil være med å utvikle fagene videre. Vi trenger engasjerte og faglærte tømrere, murere, helsefagarbeidere, automatikere, frisører og maskinoperatører.

Kornmos store frustrasjon er konkurransen mange bransjer opplever fra billig ufaglært utenlandsk arbeidskraft. Den frustrasjonen er forståelig, men han bommer kraftig på konklusjonen. Sosial dumping og arbeidskriminalitet er en svær utfordring, men den løses ikke med å gi opp fagkompetansen. Dette må bekjempes både av de som bestiller arbeid og av de som er ansvarlige for lover og regler. Og det bekjempes med å vise klare alternativer i form en satsing på fagkompetansen. Alle partene i arbeidslivet er enige i at Norge vil ha et stort behov for en satsing på yrkesfagene i årene fremover. Solid fagkompetanse vil alltid være etterspurt.

Eirik Kornmo liker å kalle seg «Norges siste norske murer», og i 2013 sa han i Aftenposten at han veddet på at det om 5 år ikke ville være en eneste norsk fagarbeider igjen. Jeg kan forsikre Kornmo om at han definitivt ikke er den siste norske mureren. Vi utdanner fortsatt mange flotte unge murere og betongarbeidere som vil prege disse fagene lenge etter at Kornmo har pakket vekk murerskjeen.

Så er noe av det spennende med yrkesfagene at yrkene utvikler seg. De som starter på et fag i dag vet at fagene vil utvikle seg mye gjennom de årene man skal være i yrkeslivet. Det gjør at evnen til å utvikle seg og lære hele livet er svært viktig. Og ved å velge et yrkesfag har du alle muligheter åpne – å bruke fagkompetansen inn i faget eller å bruke fagkompetansen inn i en høyere utdanning.

Et valg av yrkesfag er et valg for framtiden!