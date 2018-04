Wigdel tilbake med norsk rekord

Rogalandsavis

Wigdel dundret inn til 1.48.85 under Swim Open Stockholm. Det er en solid forbedring av Henrik Christiansens gamle rekord på 1.49,09 på distansen.

Tiden er også kun noen tideler bak Gard Kvales seniorrekord på distansen. Den er på 1.48,57.

Wigdel var også kun et tidel fra å klare EM-kravet på distansen.

Han endte med en fjerdeplass på distansen i den internasjonale konkurransen i Stockholm. Danas Rapsys vant på sterke 1.45,17.

For Wigdel var ringen på mange måter sluttet fredag. Det var i Stockholm han for alvor slo gjennom for halvannet år siden i seniorklassen - før skadene kom. Nå var han tilbake samme sted og fortsatt som eneste junior i finalefeltet.

Oda Borgstrøm fra Randaberg ble nummer 15 på 400 meter medley fredag.