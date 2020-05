Widerøe med nye direkteruter fra Stavanger i sommer

Widerøe setter opp syv direkteruter i sommer.

Det melder flyselskapet i en pressemelding mandag ettermiddag.

– I Norges mest omfattende undersøkelse om sommerens reiseplaner svarer 9 av 10 at de ønsker å reise i Norge på sommerferie. Nordlendingene ønsker deg sørover og øst- og vestlendingene til Helgeland og Lofoten. 8 av 10 planlegger å reise med fly, en knapp margin på foretrukket transportmiddel sammenlignet med bil. Naturopplevelser og bedre kjent i eget land står øverst på ønskelisten. Widerøe flyr derfor direkte mellom sør og nord gjennom hele sommerferien, skriver Widerøe i pressemeldingen.



For å imøtekomme nordmenns ferieønsker og utnytte ledig kapasitet setter Widerøe opp følgende sommerruter:

* Sandefjord til Evenes

* Kristiansand til Evenes og Bodø

* Stavanger til Evenes og Bodø

* Bergen til Evenes og Andenes.

Dette kommer i tillegg til direkterutene Widerøe allerede har fra Bergen til Bodø og Bergen til Tromsø, samt fra Sandefjord til Bodø og Tromsø.

Rutene vil flys i skoleferien og ligger allerede i booking. Dette utgjør 32 ukentlige avganger totalt.

Frustrasjon

For Widerøe er den store etterspørselen etter Norgesferie godt nytt, samtidig skaper det mye frustrasjon.

– Den norske smittevernveilederen gjør at vi må blokkere 50% av setene om bord. I utgangspunktet betyr dette at vi ikke er i nærheten av å kunne tilby flyreiser som er tilpasset denne etterspørselen, det er rett og slett umulig å fly lønnsomt når vi kun kan fylle opp flyet med 50% kapasitet. Vi har derfor vært nødt til å være kreativ for å klare å få utnyttet ledig kapasitet som ikke medfører økte kostnader, samt å få utnyttet flere seter om bord. Både for å ha mulighet til å lansere disse sommerrutene, men også til å kunne utnytte den kapasiteten vi allerede har, sier Kommersiell Direktør Christian Skaug.

– Løsningen er, tror vi, å gi familier mulighet til å kjøpe to billetter for prisen av én, så lenge de reiser sammen. På den måten kan vi få benytte større andel av setene om bord, fordi vi ikke trenger å blokkere seter mellom passasjerer fra samme husstand. Dette gir oss også en god mulighet til å kunne tilby billettpriser som er til å leve med for familier som ønsker å ferie i eget land, sier Skaug i pressemeldingen.

Widerøe har også en forventning om at norske og europeiske smitteveiledere vil bli harmonisert. En harmonisering vil bety at avstandskravet blir erstattet av krav til munnbind om bord i hele Europa. Dette vil også gi økt mulighet til å lykkes med sommertrafikken.