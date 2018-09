Rogalandsavis



– Å ta spranget fra sjarmerende, rampete ungjente på lerretet til moden, dyptloddende kvinne, kan være en vanskelig overgang for enhver skuespiller. Av avgjørende betydning for oss i juryen har det denne gangen vært å se hvor mesterlig denne skuespilleren har vokst inn i en ny fase av karrieren, sa Ellen Horn som har sittet i juryen sammen med Fabian Stang og Ulf Andre Andersen.

Om Rådet for psykisk helse trekker juryen fram at organisasjonen siden 1985 har bidratt til at psykisk helse er kommet på dagsordenen i Norge. Rådet består av 29 medlemsorganisasjoner, og arbeider med blant annet forebygging av psykiske helseplager og et inkluderende arbeidsliv.

«Juryen er imponert over det viktige arbeidet som gjøres og mener at organisasjonen og de tolv dedikerte ansatte bør hylles», heter det. Prisen ble mottatt av Rådets generalsekretær Tove Gundersen.

I statuttene for prisen heter det at den skal gå til en person, organisasjon eller institusjon som i sterk grad kan forbindes med Wenche Foss' livsglede, formidlingsevne og engasjement – både på og utenfor den kunstneriske arenaen.

(©NTB)