Vurderer om de skal samarbeide

Løperbrødrene fra Sandnes sier det er fullt mulig å samarbeide på 1500 meter i EM, men at det slett ikke er sikkert at de kommer til å gjøre det.

Samarbeid er ikke så aktuelt under kvalifiseringen, men om de alle tre havner i fredagens finale kan det komme på agendaen.

Alle tre betoner at samarbeid er mulig. Hvis de vil.

– Ja, det går fint. Det er bare å legge en slagplan, gjennomføre den og lure de andre. Vi må utnytte det at vi forhåpentlig er tre stykker i en finale. Vi må ta med oss de fordelene vi kan, sa Filip Ingebrigtsen om temaet.

– Ja, selvfølgelig. Det er mulig, men det er ikke noe vi gjør på død og liv om de ikke er til fordel for noen. Hvis vi finner ut at samarbeid er det beste vi kan gjøre for å bli best, så gjør vi det. I utgangspunktet er det slik at vi kjører egne løp. Vi får ta de beste avgjørelsene underveis for at sluttresultatet skal bli best mulig. Det er kanskje ikke alle av oss som foretrekker en rask start, eller en treg start, det er personlige preferanser på det, sa Jakob Ingebrigtsen til NTB under mandagens pressetreff på utøverhotellet.

Eldst

28 år gamle Henrik Ingebrigtsen er den som har mest erfaring fra mesterskap av dem, selv om det er Filip Ingebrigtsen som har vist seg mest fram i de to siste.

Han tror det blir spesielt aktuelt med samarbeid.

– Det går, men jeg tror at vi alle tre har lyst til å gjøre det bra uten å måtte samarbeide. Jeg føler at det er et litt kjipt triks å drive med samarbeid. Vi har lekt med tanken, men sannsynligvis så gjør vi ikke det, sa Henrik.

Favoritt

Mens Jakob Ingebrigtsen debuterer i EM-sammenheng i seniorklassen, ble Henrik Ingebrigtsen europamester helt tilbake i 2012 i forkant av OL i London.

Alle tre er klokkeklare når det kommer til spørsmålet om hvem som er den største favoritten av de tre.

Selvsikker Filip

Filip sier dette når NTB forteller at vi nok hadde satt pengene på ham.

– Det ville jeg også ha gjort. Jeg ville ha satt mye også, gliste 25-åringen

Henrik Ingebrigtsen er villig til å dele ut et slags delt favorittstempel.

– Filip er favoritt, men jeg hadde ikke satt mange penger på verken Filip eller Jakob dem imellom. Det er nesten 50/50 mellom dem. Filip er bra, men også Jakob løper ganske bra.

Henrik har ikke den helt store troen på seg selv foran kvalifiseringen senere i dag.

– For meg er det nok vel så store sjanser på 5000 meter med tanke på medalje. Kommer jeg til finale på 1500 meter, så bør jeg egentlig være fornøyd. Basert på startlistene er det i grenseland om jeg kommer til finalen eller ikke. På 1500 meter tar jeg ett løp om gangen, mens på 5000 meter har jeg et mål om medalje. Det er ikke sikkert jeg klarer det, men på papiret skal det gå, sa Henrik.