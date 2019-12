VM-tanken tom for Norge, Russland best i bronsekampen med 33-28

Norge startet friskt og ledet 9-8 etter en god innledning på 1.-omgangen, men så kom bomskuddene og flere tekniske feil.

Russerne grep mulighetene som lå foran dem og snudde til 18-15 ved pause.

Den norske landslagssjefen Thorir Hergeirsson var irritert i en timeout.

– Er dere redde for å ta på henne?, freste han etter at Russland hadde kommet altfor enkelt til i det norske forsvaret.

I begynnelsen av andreomgangen var det mest Russland. Det førte til 23-17-ledelse.

Norge kjempet som bare det og kom litt nærmere etter at Stine Bredal Oftedal tro til, men tendensen kom man ikke unna: Russland var best.

Forfall

Flere spillere som hadde vært selvsagte i Norges VM-tropp, var uaktuelle på grunn av skader. Det gjorde at det norske toppnivået i mesterskapet naturligvis ble svekket og bredden i troppen barbert.

I tillegg kom etter hvert utfordringen med å ha en soleklar førstekeeper uten reell konkurranse. Silje Solberg har spilt svært mye i VM. Reservene hennes begynte ikke overraskende å forsvinne litt ut i semifinalen mot Spania.

Solberg var ikke i nærheten av å nå sitt beste mot Russland og ble byttet ut fem minutter før pause. Så måtte hun inn igjen fra start i andre omgang.

Tørke

For første gang siden perioden 2000-03 går Norge nå tre mesterskap uten å vinne gull.

Nederlaget mot russerne betyr at Norge får en hard OL-kvalifisering (20. - 22. mars) mot Montenegro, Romania og Nord-Korea. Rumenerne har hatt et svakt VM og kommer til å mobilisere hardt i månedene som kommer. De to beste får OL-plass, og det er ikke gitt at Norge klarer det.

Får Norge tilbake spillere som Henny Ella Reistad og ikke minst Veronica Kristiansen til kvalifiseringen, vil det se mye lysere ut.

(©NTB)