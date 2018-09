VM-debutant Hoelgaard håper på egne sjanser

Rogalandsavis

Klubbkompis Fredrik Finnesand tjuvstartet VM-deltakelsen for de lokale utøverne da han deltok på juniortempoen tirsdag, og i dag kjører både Amalie Lutro og Finnesand juniorens fellesstart.

På lørdag skal også Susanne Andersen og Stine Borgli i aksjon på kvinnenes fellesstart, mens VM avsluttes på søndag med Sven Erik Bystrøm og Markus Hoelgaard på fellesstarten for menn.

– Jeg var med på lagtempoen under VM i fjor, men det er først nå jeg får min ordentlige VM-debut med flagget på brystet. Det er stort å bli tatt ut, ta på seg drakten og kjenne på at du skal representere landet ditt, sier Hoelgaard til RA.

– Løypen passer meg bra

Løypen i Innsbruck har blitt beskrevet av flere som for tøff til at noen nordmenn kan hevde seg, men Hoelgaard synes det er en løype som passer han godt.

– Hvis du tenker på de siste årenes løyper, som har vært mye flatere, så passer årets løype meg mye bedre. Jeg tror ikke jeg kommer til å sitte igjen som vinner på søndag, men jeg håper å kunne vise meg fram, sier Hoelgaard.

Han tror årets VM-ritt blir hardere enn på lenge.

– De siste årene har det vært litt sånn at de som har ønsket de har gått i brudd, siden alle de beste vil spare krefter til spurten. I år er det nok langt flere som er interessert i å gå i brudd, og du kan også se de beste nasjonene plassere ryttere i bruddet for å hjelpe kapteinene mot slutten. Det i seg selv vil skape en helt annen dynamikk enn vi har sett i tidligere VM-ritt, sier Hoelgaard som i år tror vi får en annen verdensmester enn Peter Sagan.

Kan få egne sjanser

23-åringen tror også løpsopplegget vil gi han bedre muligheter til å vise seg fram.

– Vi har ikke snakket om strategien enda, men siden vi ikke har en utpreget kaptein som Alexander Kristoff i fjor, kan det gi litt mer frihet til alle på laget, sier han og fortsetter:

– For oss har det ingen hensikt å sitte stille i feltet og håpe det blir samlet til mål, så jeg håper at vi kan kjøre litt mer offensivt og få litt frie tøyler til å kjøre for våre egne sjanser, sier han.

Mannen som avgjør det er hans tidligere sjef i nettopp Joker-laget, Gino van Oudenhove, som blir den norske sportsdirektøren søndag.

– Gino er en veldig bra sjef, og jeg ser fram til å jobbe med han igjen. Han er bra taktisk og en naturlig ledertype, sier Hoelgaard som gleder seg enormt.

– For meg er det stort å delta for Norge, og få den erfaringen. Det er litt spesielt at vi i utgangspunktet ikke har den helt store muligheten til å vinne, men jeg skal gjøre den jobben jeg blir satt til på best mulig måte, forteller Hoelgaard.

Skifter lag for å bli proff

Markus Hoelgaard har de siste tre årene syklet for Joker Icopal, men neste år skifter han til det hardtsatsende UNO-X-laget.

– Jeg har vært i Joker i tre år nå, og syntes det var på tide med et miljøskifte. Treneren min i Sandnes har også skiftet fra Sandnes til UNO-X, så da får jeg fortsette samarbeidet med han, som også var en viktig faktor, forteller Hoelgaard som sier at drømmen er å gjøre som broren Daniel og bli proff.

– Jeg blir stadig eldre så jeg må snart ta det steget. VM kan være et godt utstillingsvindu, og jeg håper også klubbskiftet gjør at jeg tar det siste steget, sier han.

