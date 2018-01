Vintervær rammer flytrafikken

Rogalandsavis

– Flyene har ikke vinterdekk, for å si det sånn. Vi rydder snøen i løpet av dagen og gjør alt vi kan for å legge forholdene til rette. At flysikkerheten er ivaretatt er vår første prioritet, sier Lasse Vangstein, pressetalsmann i Avinor, til NTB.

Han opplyser at alt av tilgjengelig mannskap er på plass på Gardermoen for å prøve å holde flytrafikken i rute og at det ikke er ventet store forsinkelser i flytrafikken.

– Men vær på de forskjellige lufthavnene, og spesielt på de største, påvirker flytrafikken i resten av landet, legger han til.

Onsdag er det østafjells ventet mye snø og temperaturer på rundt 0 grader. Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om lokalt vanskelige kjøreforhold i lavlandet.

Vangstein oppfordrer reisende til å møte i tide og følge med på informasjon fra flyselskapene.

Oslo politidistrikt meldte i morgentimene om svært glatte veier utsatte steder i hovedstadsområdet som følge av underkjølt regn.

