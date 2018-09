Vinner Viking endelig en toppkamp?

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Kvarteret spilt og vi får den første avslutningen for kampen. Furdal trekker seg innover fra kanten, og avanserer mot mål. Men skuddet er preget av at det er vått ute, for det var ikke mye krutt i den støvelen der. Det går godt utenfor.

Ni minutter er spilt, og Viking sender Tord Salte i oppvarming, selv om det ser ut til å gå bra med Nakkim.

Like etter går Haugen knallhardt i ryggen på Markus Nakkim, som blir liggende og får tilsyn.

Sigurd Haugen snapper ballen fra Rolf Daniel Vikstøl på midtbanen, og plutselig kommer Sogndal tre mot to. Heldigvis for Viking løser Sogndal det dårlig.

Sogndal har hatt ballen mest her innledningsvis, men selv om ballen har vær en del inne på Vikings banehalvdel har de ikke klart å skape noe de første fem minuttene.

Da har Viking hedret Reidar Goa med ett minutts stillhet, og kampen er i gang her på SR-Bank Arena.

Før kamp:

Tre kamper mot de andre topplagene har gitt null poeng, og null mål. Likevel mener André Danielsen at Viking er et langt bedre lag enn Sogndal.

– Har vi en normal dag, og gjør det vi skal, blir det seier. Vi har rett og slett et mye bedre lag, kommer det veldig selvsikkert fra André Danielsen på spørsmål om hva som tilsier at Viking skal slå Sogndal søndag.

Midtbanespilleren med 530 kamper for Viking var opprinnelig tiltenkt en startplass på midtbanen også i dagens kamp, men han har blitt erstattet av Fredrik Torsteinbø på dagens startoppstilling. Det skal være snakk om ryggsmerter for André Danielsen.

Dermed stiller Viking med dette laget:

Viking (4-3-3): Amund Wichne – Rolf Daniel Vikstøl, Markus Nakkim, Axel Andresson, Sondre Bjørshol – Johnny Furdal, Fredrik Torsteinbø, Kristian Thorstvedt – Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Erik Arnebrott, Tord Johnsen Salte, Zymer Bytyqi, Even Østensen, Steffen Ernemann, Claes Kronberg.