Flertallspartiene har samlet seg for at Bekhuskaien (i bakgrunnen) som tomt for nytt tinghus. Fra venstre: Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Sissel Stenberg (Frp) og Per A. Thorbjørnsen (V). Foto: Stein Roger Fossmo