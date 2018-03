Vil arrangere bane-NM i 2020

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Det var blant forslagene som ble vedtatt under Sola Cykleklubbs årsmøte, som ble avholdt torsdag 22. februar.

Sola Arena skal åpne på høsten 2019, og Sola ønsker å smi mens jernet er vamt med å legge både norgesmesterskapet i banesykling og Norges Cykleforbunds Forbundsting for 2020 til Sola Arena.

– Det har vært et aktivt år både sportslig og administrativt år hvor klubbens «flaggskip» Gunn-Rita Dahle Flesjå nok en gang har stått for sterke resultater. Det ble bronsemedalje i maraton-VM og mountainbike-EM, i tillegg til 2. plass og 3. plass i verdenscupen. Dahle Flesjå ble også norsk mester, heter det i årsberetningen.

Regnskapet viser at Sola CK gikk 47.000 kroner med overskudd i 2017, og årsmøtet ble også orientert om at det opprettes to prosjektgrupper «Aktivitetsplan banesykling» og «Prosjekt 2025» som vil starte sitt arbeid 15. mars.

Videre tok hele styret gjenvalg, og vil for 2018 bestå av Tor Helge Skretting som leder og Jan Kåre Bredal som nestleder.

LES OGSÅ: Spadestikket for velodromen utsatt