Viking vil forlenge med Lunde Aarsheim

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Daglig leder Eirik W. Henningsen har vært klar i talen på at ingen avgjørelser rundt spillerne i klubben med utgående kontrakt tas før en vet hvilken divisjon det blir neste år. Når det kommer til Viking-legenden i trenerteamet er han likevel krystallklar.

– Vi er klare i intensjonen på at vi vil videreføre samarbeidet med Lunde Aarsheim. At han nå tar UEFA-Pro-lisensen står for oss også som et tydelig tegn på hva han selv vil. Vi synes det er kjekt at han utdanner seg videre og ønsket det, sier Henningsen til RA.

LES OGSÅ:- Nå er det bare å skru av telefonen

Opprykk til hovedtrener?

Han erkjenner også at klubben fort har større planer for den gamle midtbanehelten framover.

– Er han en naturlig hovedtrener den dagen Bjarne Berntsen trer tilbake?

– Ja. Han bør i alle fall være en naturlig kandidat med historikken han har i klubben, 425 kamper og erfaringen han har bygget seg etterpå. Så skal vi samtidig ikke forskuttere noe.

Selv er Lunde Aarsheim sparsommelig med å kommentere for mye rundt temaet. Da han returnerte til Viking, etter perioder som trener i Randaberg, Hundvåg og Brodd, hadde han bygget seg opp en «sivil» karriere i Sandnes Sparebank.

Da han returnerte til Viking som Ian Burchnalls assistent fra 2017-sesongen fikk han innvilget to års permisjon fra sin arbeidsgiver. Dersom han skal fortsette i Viking etter denne sesongen må han høyst sannsynlig si opp.

I en SMS til RA letter han likevel litt på sløret.

– Jeg har søkt og kommet inn på UEFA Pro-lisens. Det er vel et godt tegn på lysten, sier «Batty».

LES OGSÅ: Berntsen rister på hodet etter å ha snakket med dommerne

– Attraktiv for andre

Lunde Aarsheim har etter at han returnerte til Viking fått mye skryt fra både spillere, medtrenere, eksperter og fans.

Lengst tok kanskje Mjøndalen-kaptein og fotballekspert Christian Gauseth det. Han kalte Bjarne Berntsen en «udatert dinosaur» etter at de hadde slått Viking i andre serierunde. Samtidig hevdet han overfor Nettavisen at klubben hadde vært en middelmådighet i divisjonen uten Lunde Aarsheim som hans høyre hånd.

Daglig leder Eirik Henningsen sier at Viking ganske så snart vil ta opp dialogen.

– Vi regner med at vi signerer en ny avtale med ham i løpet av høsten. Nå som han også tar ytterligere trenerutdannelse gjør han seg også enda mer attraktiv mann for andre klubber. Det vil være en hensiktsmessig investering av oss å forlenge.

For øvrig har også den andre Viking-assistenten, Morten Jensen, planer om å utvide sin horisont.

– Morten har også søkt på neste nivå på trenerutdannelsen. Det heier vi selvsagt på, sier Henningsen.

LES OGSÅ: Sjekk treningsøvelsene Viking måtte gjennom etter ny Nest-fadese

Fakta:

Navn: Bjarte Lunde Aarsheim

Født: 14. januar 1974

Fra: Hundvåg

Klubber som spiller: Viking (425 kamper og 15 mål), Start (42 kamper og 1 mål) og Randaberg (86 kamper og 6 mål).

Trenerkarriere: Hovedtrener i Randaberg, Hundvåg og Brodd. Assistant i Viking fra 2017. Var fungerende hovedtrener mot slutten av sesongen.

Landskamper: 3

Aktuell: Ønsket videre av Viking som ser på ham som en naturlig hovedtrener på sikt.