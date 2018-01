Viking: – Vi er ydmyke til rollen

Mats Ullereng i Viking er veldig opptatt av å ha et best mulig samarbeidsklima med de mindre klubbene. Han ønsker så mye dialog rundt temaet spillerutvikling som mulig. Samtidig er han klar på at Viking mener de er gode på det – noe også Toppfotballsenteret nylig pekte på. FOTO: ESPEN IVERSEN