Viking vant tross Iven-miss, mens Sandnes Ulf tapte igjen

Rogalandsavis

Viking kom klart best i gang mot Åsane, og Tommy Høiland kunne gitt laget 1-0 allerede ettter minuttet. Dessverre bommet han på et godt innlegg som kom etter en retur.

Åsanes kom mer med etter en god Viking start og var nære da Dennis Antwi misset alene med Austbø etter åtte minutter.

Like etterpå var Åsane også nære å få straffe.

Viking gikk opp i ledelsen med 1-0 etter 14 minutter. Ylldren Ibrahimaj fikk et innlegg vakkert slått på bakre stolpe og bredsiden ballen i nettet.

Laget brukte ikke lang tid på å øke ledelsen til 2-0. Etter 17 minutter snappet Kristian Thorstvedt ballen og gikk rett igjennom. Han puttet 2-0 i korthjørnet og sørget for sitt sjuende seriemål for året.

Etter det slakket Viking litt av, men laget hadde en god sjanse etter 25 minutter. Dessverre kom de aldri til en god avslutning.

Etter 33 minutter kom Tommy Høiland gjennom fra skrått hold. Dessverre ble det litt for skrått og keeper reddet avslutningen.

Åsane hadde en god mulighet på tampen av omgangen, men Markus Nakkim fikk blokkert skuddet fra Antwi. Viking la seg også dypere mot slutten av en omgang bortelaget kontrollerte.

Tabbe fra Austbø

Viking kom best i gang etter hvilen og viste fram mye fint kombinasjonsspill.

Etter 53 minutter scoret Åsane, men målet ble annulert for offside.

Åsane tok mer og mer over etter de første fem minuttene av omgangen. Det red Viking greit av og da 60 minutter ble passert var det bortelaget som hadde ballen mest - uten å skape mye ut av det.

Etter 70 minutter fikk Høiland en godt sjanse etter et fint frisparkinnlegg fra Furdal. Dessverre fikk han ikke stokket beina.

Da 75 minutter var spilt fikk Åsane sendt av et sjeldent skudd mot Austbø. Keeperen hadde full kontroll.

Viking satte inn Ernemann og tok ut Thorstvedt etter 79 minutter. Åsane så stadig farligere ut i denne perioden, mens Viking ble spilt dype.

Samtidig var Viking farlige på kontringer. Høiland ble snytt for en tur alene med keeper da dommer feilaktig blåste av for offside etter et genialt Furdal-gjennomspill.

Etter 82 minutter reddet Austbø et distanseskudd fra tidligere Vidar-back Sondre Bjørshol.

Da klokken passerte 90 minutter hadde Viking full kontroll.

Så redusterte Åsane til 2-1 med et skudd fra nesten 30 meter som Iven Austbø glapp mellom hendene og beina. En stygg tabbe.

Det førte til et par hektiske avsluttende minutter, men Viking rodde i land tre fortjente poeng.

Sandnes Ulf med nok et tap

I starten av oppgjøret mellom Sandnes Ulf og Mjøndalen gikk det rolig for seg.

Etter åtte minutter kom den første store sjansen da Mjøndalen headet en corner i tverrligger og ned på streken.

Ulf hadde sin første gode sjanse da Vorthoren headet over etter 16 minutter.

Kampen bølget mye fram og tilbake i denne perioden og begge lagene fikk et par cornere.

Mjøndalen ga Sandnes Ulfs backer mye problemer i midtperioden av kampen.

Mjøndalen var i store perioder laget som virket å ville mest, mens Sandnes Ulf slet med oppspillsmønsteret.

Etter 37 minutter av kampen tok Mjøndalen ledelsen ved Joackim Olsen Solberg. Det var fortjent.

Omgangen ebbet ut med 0-1. Det var fortjent. Ulf så ikke veldig gode før pause.

Mjøndalen kom beste i gang etter pausen også og skjøt like over før minuttet var passert.

Kryger skjøt i tverrligger

Etter 47 minutter var Sandnes Ulf svært nære utligning da Axel Kryger dundret ballen i tverrliger, ned på streken og ut.

Olsen Solberg skjøt like utenfor for Mjøndalen etter 55 minutter. Hjemmelaget presset mer, mens Mjøndalen kontret i starten av omgangen.

Forruten den store sjansen til Kryger slet de lyseblå med å skape store sjanser den første timen.

Etter 70 minutter tok Bengt Sæternes grep. Ut gikk Danso og Akinyemi. Inn kom søskenbarnet Akinbola Akinyemi og Kachi.

Etter 72 minutter reddet Mjøndalen på streken etter et godt hjørnespark fra Holmvik.

Hjemmelaget trykket på for mål, men da 85 minutter var passert hadde de fortsatt ikke lykkes.

Avgjørelsen falt på en overgang etter 89 minutter da Jibril Boyang utnyttet sjansen som kom og klinte ballen høyt i nettet.

Mjøndalen vant fortjent 2-0 på Sandnes stadion.

Før kampen:

Viking snublet nok en gang mot Nest-Sotra i forrige serierunde og laget har ikke råd til så mange feilskjær til for å henge med i kampen om direkte opprykk.

Det er også trener Bjarne Berntsen klar på.

- Nei. Vi har ikke det. Så spørs det hvordan du definerer feilskjær. Vi har i alle fall ikke råd til mange tap til, sa han til RA i uken.

Berntsen, som må se kampen fra tribunen grunnet karantene, har valgt å skifte keeper. Dermed går Iven Austbø inn for Amund Wichne.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - André Danielsen, Tord Johnsen Salte, Markus Nakkim, Claes Kronberg - Johhny Furdal, Fredrik Torsteinbø, Kristian Thorstvedt - Zlatko Tripic, Tommy Høiland, Ylldren Ibrahimaj.

Sandnes Ulf er på sin side i trøbbel etter flere stygge tap. Siste gikk de på tryne med 0-6 i sekken mot Kongsvinger.

Søndag møter de et annet formlag i Mjøndalen hjemme på Sandnes stadion. Da gjør blant annet Bjørnar Holmvik comeback.

Sandnes Ulf stiller slik (4-4-1-1): Nicklas Frenderup - Akinsola Akinyemi, Jasmin Bogdanovic, Tapio Heikkilä, Bjørnar Holmvik - Kristian Brix, Niels Vorthoren, Vegard Erlien, Axel Kryger - Erixon Danso - Sanel Kapidzic.