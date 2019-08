Følg RA Sporten på Facebook!

Viking tok turen til Karmøy for å spille sin første tellende kamp for sesongen, og det var en kamp trener Joar Gjerde advarte mot å ta for lett på før oppgjøret.

Det så det heller ikke ut til spillerne hans gjorde, da Viking tok kommandoen fra start. En tremålsledelse etter sju minutter hadde blitt til fem etter kvarteret, og ti minutters ledelse med fem minutter igjen til pause. Til slutt gikk Viking inn i garderoben med en 17-6-ledelse.

Den andre omgangen bød på mye av det samme, da gjestene fra Stavanger gradvis økte ledelsen litt etter litt. Ett mål her og ett mål der, i to omganger som var ganske jevne fra Vikings side.

Før hvilen ble scoret Viking 17, mens det etter pause ble satt inn 18 mål. Vertene Åkra scoret imidlertid fire mål mer i andre omgang, noe som gjorde at Viking til slutt vant komfortabelt 35-16. Evigunge Erik Rafoss ble toppscorer med syv mål, for et Viking-lag som trolig møter ØIF Arendal i neste runde.

LES OGSÅ: Advarer egne spillere foran sesongens første kamp