Viking ledet til det gjensto 18 sekunder i seriestarten hjemme mot Charlottenlund forrige helg, men mot Herulf Moss kom den første seieren i sesongen for Joar Gjerdes menn.

Det første kvarteret var veldig jevnspilt, men på stillingen 9-9 brukte Viking de tre neste minuttene til å opprette en luke på tre mål. Den ledelsen hadde de helt til det gjensto to minutter av den første omgangen, da Herulf utlignet til 15-15. Til pause var det også helt likt, 16-16.

Den andre omgangen startet med et lite Herulf Moss-trykk, da hjemmelaget tok ledelsen og holdt de første ti minuttene av den andre omgangen. Ti minutter før slutt ledet vertene med to mål, men Viking stengte deretter buret i de neste sju minuttene slik at stillingen gikk fra 26-24 til 26-29 med to minutter igjen å spille.

Den tremålsledelsen endte til slutt i en firemålsseier, da Viking vant 32-28 i årets første bortekamp. Dermed klatret Viking helt til topps på tabellen, og leder 1. divisjon før resten av serierunden blir ferdigspilt.

Sandnes tviholdt på tidlig ledelse

Sandnes startet sin sesong med å tape borte for St.Hallvard, og var lystne på sin første seier for sesongen hjemme mot Oslostudentene søndag. Etter en jevn start på kampen tok Sandnes kommandoen etter fem minutters spill, og etter det så de lyseblå seg aldri tilbake.

De neste ti minuttene økte Sandnes fra 3-2 til 9-3, og selv om gjestene hevet seg litt det siste kvarteret av første omgangen gikk Sandnes til pause med en komfortabel 16-9-ledelse.

Den andre omgangen var langt mer jevnspilt enn den første, og lagene fulgte hverandre på måltavlen. Sandnes' ledelse vippet opp og ned mellom seks og åtte mål, og til slutt endte andre omgang likt 13-13 noe som ga Sandnes sin første seier for året med 29-22.

Sander Marthinsen Ree-Lindstad ble Sandnes' toppscorer med seks mål.

