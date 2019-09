Viking til semifinale etter straffedrama

Følg RA Sporten på Facebook!

Straffesparkkonkurranse:

- Kaptein Tripic kan avgjøre for Viking. Måååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååål! 5-3! Viking er i semifinalen! Iskald. Finter keeper feil vei.

- Azofeifa. Scorer! 4-3. Bra straffe. Men Austbø er igjen etter.

- Fridjonsson for Viking. Måååål! 4-2! Iskald. Løfter ballen over Lie. Venter ut keeper.

- Ståle Sæthre for AaFK. Austbø redder! Svak straffe!

- Pereira for Viking. Måååål! 3-2! Iskald. Finter ut Lie.

- Oddbjørn Lie for AaFK. Mååål! 2-2! Under Austbø. Nære redning.

- Østensen for Viking. Måååål! 2-1 til Viking. Nede i hjørnet. Lie er på den.

- Castro for AaFK. Scorer! 1-1. Austbø er på den.

- Høiland med første straffe for Viking. Vikings faste eksekutør. Mååååål! Høiland scorer. 1-0 i straffekonkurransen. Skyter hardt og høyt. Nesten midt i målet.

- AaFK vinner loddtrekningen og får velge side å skyte mot. De velger selvsagt å skyte mot et oransje hav.

2. ekstraomgang:

122 min.: Det er duket for straffer! For et cupdrama!

121 min:. Lagt til ett minutt. Kast til AaFK nede ved dødlinjen. Ender i et skudd langt over.

120 min.: Vi er på overtid i andre ekstraomgang!

119 min.: Bjørshol ut og Østensen inn for Viking.

118 min.: Langt kast igjen fra Fridjonsson. Blir frispark utover.

117 min.: Viking kommer med mye folk på en overgang, men for upresist innlegg.

117 min..Weade inn og Fet ut hos AaFK.

117 min.: Austbø med feberredning fra Gueye! God kontring.

116 min.: Lagene gått opp i limingen. Det bølger. Hawaai nå.

115 min.: Furdal lager frispark i OK posisjon skrått for AaFK. Ender i en stor sjanse. Austbø rydder opp.

114 min.: Hove heldig som ikke får gult for å stanse en overgang. Men rett gjort i denne situasjonen.

113 min.. Balen detter ned i beina til Høiland etter et langt kast fra Fridjonsson. Dommer dømmer frispark utover.

112 min.: Mange meget tunge bein utpå der nå.

110 min.: Tripic skjærer inn fra skrått og blir tatt. Frispark på spissen av 16 meteren. Tripic skyter selv. Over. Ufarlig.

107 min.: Kast for Viking. Fridjonsson kaster på første stolpe. Heades ut. Viking svake på dødballer så langt.

105 min:. Da er kampens siste 15 minutter blast i gang.

1. ekstraomgang:

106 min.: Pause etter første ekstraomgang.

105 min:. Nok en corner til Viking. Lagt til ett minutt i første ekstraomgang. Også denne svak fra Viking.

105 min:. AaFK bytter. Azofeifa inn. Carlsen ut.

104 min.. Bytyqi slår inn mot Høiland. AaFK beiner ballen til ny Viking-corner. Disse har ikke vært gode i dag. Ei heller denne.

102 min.: Corner Viking. Svinges utover. Klareres ut og AaFK kontrer. Viking får folk bak ballen.

100 min.: AaFK med frispark på 35 meter skrått. Svinges inn, men klareres. AaFK ser hvassere ut enn Viking nå.

99 min.: Castro prøver seg fra skrått hold. Over.

96 min.: Frispark til Viking ute skrått på 30 meter. Svinges inn, men klareres.

94 min.: Corner Viking etter et innlegg. Ender i et skudd utenfor fra Fridjonsson.

92 min.: Det blir spennende å se om dommer Steen skjønner at han har tabbet seg kraftig ut. Fare for kompensasjonsdømming er absolutt til stede.

91 min:. Viking gjør to bytter på direkten i omgangen. Bytyqi og Furdal inn. Torsteinbø og Thorstvedt ut. Det kan gjøres et ekstra bytte ved ekstraomganger. Fire totalt nå alså.

91 min.: Den første av to ekstraomganger på 15 minutter er i gang. Tidenes "get out of jail" for Vevatne og Viking etter 94 minutter. Men drømmen om Ullevaal lever fortsatt for Viking.

2. omgang:

94 min.: Slutt på ordinær tid. Viking svinheldige som får ekstraomganger. AaFK raser forstatt i pausen før første 15 tar til.

93 min.: Gedigen sjanse til Aalesund dypt i overtiden. Hele stadion vil ha straffe. Den så også klar ut, men dommer Steen lar det være. Der slipper Vevatne meget billig. AaFK snytes nok for straffe.

93 min.: Tripic får frispark med 50 sekunder igjen av tillagt tid.

92 min.: AaFK prøver seg med et innlegg. Heades til kast. Hjemmelaget prøver seg en siste gang.

90 min.: Lagt til tre minutter før eventuelle ekstraomganger.

89 min.: Ny stor Viking-sjanse. Torsteinbø stikkes gjennom. Lie redder. Vinkelen for spiss.

88 min.: Kjempesjanse Viking. Thorstvedt får et nydelig innlegg på 6-7 meter, men skyter utenfor. Bjørshol med legget. Den SKAL du sette, Thorstvedt!

87 min.: AaFK får et kast de nok ikke skulle hatt. Viking-benken reagerer.

86 min.: Austbø våken i feltet og snapper ballen foran Gueye.

84 min: AaFk bytter også. Hatlehol ut. Oddbjørn Lie inn.

83 min:. Der kommer skiftet, ja. Løkberg ut. Så tom ut. Samuel Fridjonsson inn.

82 min.: Viking er for statiske nå. Det flyter ikke. Kanskje et skifte eller to snart er på sin plass?

80 min.: Aalesund kommer alene gjennom med Gueya etter en tabbe av Løkberg. Vevatne rydder opp med en fantastisk sklitakling! Kampens prestasjon av Vevatne!

79 min:. Thrandarsson oppe på en farlig vistitt. Austbø nede og holder foran beina hans.

77 min.: Lagene redde for å gjøre feil. Nå vil konsekvensene være veldig store. Dette er fort første målet vinner.

74 min.: Høiland legger igjen ett innlegg med hodet mot Ibrahimaj. Han når ikke ballen. Kunne blitt en stor sjanse hadde Ylldren vært mer på.

71 min.: Castro pirker borti Austbø og får gult kort.Keeperen detter som en potetsekk. Der kunne du stått på beina, Iven! Det tenderte til å være pinlig, men dommer gikk fem på og delte ut gult. Sånn sett bra for Viking. Har Austbø gått i skole hos Balkan-gjengen i stallen?

70. min.: Frisparket høyt over fra Ibrahimaj. Sløv utnyttelse.

69 min.: Høiland tas av Sætre på 17 meter. Godt skuddhold for Viking. Meget godt hold.

68 min.: Thorstvedt får det gule. Stempling. Helt greit, selv om han er svært uenig.

66 min.: Vevatne klarerer til Tripic. Løper 60 mete rmed ballen og brenner til. Ender i corner. Den blir det ingenting ut av.

64 min.: Litt stillingskrig her nå. Aalesund prøver å spille seg inn i det, men Viking prøver å stå høyt for å stresse dem.

62 min.: 5829 tilskuere

59 min:. Aalesund kontrer. Gueye glir forbi to-tre mann. Meies ned av Pereira - som får gult. Det var helt greit der.

58 min.: Bjørshol med et godt innlegg. Klareres til kast. Så et nytt godt innlegg fra Pereira etter kastet. Viking er farligst. Også etter pause.

54 min:. Ibrahimaj jager en umulig ball og stresser Aalesund-forsvaret til å gi et unødig kast.

52 min.: Stor sjanse Viking på innøvd frisparktrekk. Høiland chippes gjennom og kommer alene. Lobber Lie, men det reddes på streken.

51 min.: Hatlehol feller Tripic på vei gjennom og får gult kort.

50 min.: Grønner prøver seg fra distanse. Torsteinbø blokkerer.

47 min:. Iven Austbø glir mot dødlinjen med ballen. Publikum vil ha corner. Det blir det ikke.

46 min: Andre omgang er i gang. Aalesund har skiftet formasjon og lagt om til 3-5-2 etter at Viking herjet med dem den siste halvtimen av første omgang. Castro spiller for øvrig videre.

1. omgang:

48 min. Pause. Castro blir liggende. Blir spennende å se om han kommer ut til andre omgang.

47 min.: God sjanse til AaFK. Nydelig blokktakling fra Pereira på skuddet. Castro blir liggende nede i kjørvannet av duellen i etterkant. Thorstvedt også.

45 min.: Lagt til to minutter.

43 min.: Ny stor sjanse til Viking! Lang ball gjennom fra Hove til Tripic. Han skjærer inn og skyter i lengste. Høiland kommer med vekten på feil fot på returen.

40 min.: Måååååååål! 1-1! Torsteinbø får ballen fra Høiland på 15 meter. Hard bredside i hjørnet. Tripic med innlegget først. Nydelig mål!

39 min.: Aalesund må skifte ut Fridjonsson. Habib Gueye kommer inn.

37 min.: Tripic med et svakt kast. Forærer ballen til AaFK.

34 min.: Stor sjanse Viking! Den største så langt. Pereira slår flatt inn i feltet til Thorstvedt. Skudd like utenfor.

34 min.: Tripic til linjen. Nytt godt innlegg, men ingen til å ta i mot.

31 min.. Austbø er oppe igjen. Det gikk bra virker det som.

30 min.: Iven Austbø får veldig vondt etter en duell mot Fridjonsson. Får en stempling i kneet. Islendingen lander forkjært og blir også liggende.

26 min.: Nok en corner til Viking. Noe farligere nå, men det blir frispark utover.

25 min.: Ny corner. Pereira tar den. Ikke bra slått.

24 min.: Viking trykker på litt nå. AaFK ligger ganske så dypt og venter.

24 min.: Corner til Viking. Klareres enkelt bort fra farlig sone.

23 min.: AaFks Fridjonsson får gult kort for å slenge ut en arm i halsen på Løkberg.

19 min:. Der får Tripic litt plass. Går til linjen, men ingen er der til å ta hans gode innlegg.

18 min.: Det flyter på ingen måte for Viking så langt. AaFK er veldig gode til å nekte rom.

15 min.: Tripic nære å komme til en god skuddsjanse, men bkir taklet i siste liten. Krangler nesten på seg et gult kort i krangel med AaFK-forsvaret etterpå.

11 min.: Mååååål! 1-0 til Aalesund. Niclas Castro finter vekk Austbø og feier ballen opp i motsatt hjørne.

10 min.: Straffe til AaFK! Torsteinbø meier ned Brunstad Fet.

8 min..Vevatne med god defensiv inngripen. Stanser et gjennombrudd.

5 min.: Farlig frispark fra Castro inn i feltet, men Austbø rydder opp.

3 min.. Tripic med et godt innlegg. Flatt og lavt. Keeper Lie tar den.

2 min.: Litt stillingskrig innledningsvis.

1 min.: Kvartfinalen er i gang i Ålesund!

Før kampen:

Berntsen traff midt i blinken med sin plan om å hvile flere spillere mot VIF i serien søndag for å spare bein til årets viktigste kamp i cupen. Da vant Viking overbevisende 4-0.

Blant annet knallet Even Østensen inn to mål. Spissen scoret også mot Sarpsborg 08 og laget fire mål for 2-laget nylig.

Likevel fant ikke Berntsen plass til ham med Zlatko Tripic tilbake fra karantene og Tommy Høiland klar etter sykdom.

Det samme gjelder Benjamin Källman som spilte midtspiss og scoret mot VIF.

Berntsen erkjente også onsdag overfor RA at laguttakket var ekstremt vanskelig denne gangen. Spesielt kanskje helt framme.

– Selvsagt var det vanskelig. Men det er også en behagelig situasjon for en trener. Ikke så behagelig for dem som ikke kom med. Det er en treners privilegium. Men noen vil bli skuffet, sier Berntsen til RA.

Veterantreneren er klar i talen på at muligeten for en tittel er stor med lagene som er igjen i cupen. Først må Viking forbi AaFK og en semifinale, men sulten på en tittel er enorm hos Berntsen. Hans siste, og eneste som trener, kom med Bryne i cupen i 1987.

– Det er en tittel du alltid jobber for. Hver eneste dag. Så vet du at det ikke er realistisk å snakke om edelt metall i serien med de ressursene Viking har nå. Det er dette som er sjansen vår, sa Berntsen.

Slik stiller Viking (4-3-3) :Iven Austbø - Sondre Bjørshol, Runar Hove, Viljar Vevatne, Adrian Pereira - Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Kristian Thorstvedt - Zlatko Tripic, Tommy Høiland, Ylldren Ibrahimaj.