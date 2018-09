Viking tar ikke av tross cupbombe

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

– Det var en utrolig god kamp av oss, og jeg synes faktisk vi vinner fortjent. Vi leder nesten hele kampen, og styrer oppgjøret mot et godt eliteserielag. Det viser den fremgangen vi har gjort som lag, men det blir viktig for oss nå holde beina godt plantet på jorden og ikke ta av på noen måte. Vi har ikke råd til å tro at vi er bedre enn vi er, og det skal jeg ettertrykkelig fortelle spillerne, sier Viking-trener Joar Gjerde til RA.

LES OGSÅ: Viking trakk det lengste strået i cupduellen mot SIF

– Serien er det viktigste

Allerede idet dommeren blåste i fløyten, begynte Gjerde å tenke på serieåpningen mot Charlottenlund søndag 16.

– Det er serien som er det viktigste for oss i år, der målet først og fremst er å berge plassen og stabilisere klubben på et høyere sportslig nivå. For å få til det må vi jobbe hardt for å gjenskape de prestasjonene vi viste mot Fyllingen i hver eneste seriekamp, sier han.

Gjerde sier at laget har slitt en del med skader i oppkjøringen, men at det nå begynner å løsne. På alle fronter.

– Vi har variert mye i oppkjøringen så langt, som er normalt med et så ungt lag. I tillegg har vi hatt en del skader, men i det siste har vi hatt alle tilgjengelig på trening og det har økt kvaliteten. Vi har mange unge og sultne spillere som er villig til å legge ned arbeidet som kreves, og det er ekstremt motiverende for meg som trener å se, sier Gjerde.

LES OGSÅ: – Kunne forsvunnet uten oprykket

Rett retning

Han skryter også av innsatsen som nå legges ned i å bygge klubben, alt fra styreleder på toppen og gjennom hele organisasjonen.

– Den nye styrelederen har gjort en meget god jobb, og vi bruker ikke lenger penger til å betale ned gammel gjeld. Nå bygger vi positiv egenkapital, og forutsetningene legges for å bygge klubben på ny. Vi får godkjent ny lisens uten bemerkninger, og skynder oss langsomt for å gjøre klubben så profesjonell som mulig, sier han.

De fleste pilene peker i rett retning for Viking etter noen sparsommelige år, og Gjerde sier at det er veldig kjekt å være med på oppturen.

– Jeg har vært utrolig motivert fra dag én i denne jobben. Da jeg tok over klubben i andre divisjon prøvde jeg hele tiden å se frem i tid og utvikle det potensialet som ligger i klubben. Den positive energien i klubben nå smitter over på alle, inkludert spillerne. Vi bygger en god treningskultur og en vinnerkultur med en herlig gjeng spillere, sier Gjerde som sier at de skal bruke den siste uken godt før seriestarten.

– Vi må jobbe med stabiliteten, da bunnivået vårt er for lav. Jeg mener at vi kan slå alle, men vi kan også tape for alle. Derfor er det nå jobben må gjøres for å stabilisere klubben på et høyere sportslig nivå, og så får vi ta steg for steg fra her, forteller Gjerde.

LES OGSÅ: Gammel storhet på vei opp