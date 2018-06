Viking tapte toppduellen fortjent mot Aalesund

Rogalandsavis

Aalesund går seirende ut av toppduellen på SR-Bank Arena, og selv om det var hjemmelaget som hadde det meste av spillet vinner Aalesund ganske fortjent. Bortelaget var rett og slett ett hakk bedre enn Viking i dag, og selv om Viking prøvde og prøvde klarte Aalesund og ro det hele i land.

Andreas Lie får gult kort på overtid for drøying av tid. Det begynte Aalesund-keeperen med tidlig i første omgang, og publikum svarte med dagens høyeste klappsalver rettet mot dommer Christian Moen.

I det vi straks går inn i overtiden får Leo Østigård en ganske så fri heading ved straffemerket, men den innleide Molde-stopperen header ballen oppå nettaket. Burde nok hatt scoring der Viking for å få med seg poeng her. Fire minutter er lagt til.

Med litt over fem minutter igjen å spille av ordinær tid kommer Claes Kronberg på et raid. Kommer seg forbi sin mann og legger inn på første stolpe, der Tommy Høiland header ballen i nettveggen.

Viking foretar sitt siste spillerbytte, og det er Stian Michalsen som kommer inn for Zymer Bytyqi. 15 minutter igjen.

Tord Johnsen Salte hives innpå med omlag 20 minutter igjen å spille. Kristian Thorstvedt tas av.

Like etter målet fikk Aalesund nok en gigantmulighet, men Sonni Nattestad skled ballen over mål. Samtidig kom også Aniekpeno Udo inn for Steffen Ernemann.

MÅÅÅL. 0-2: Viking har dødball midt på Aalesunds banehalvdel, og slår ballen inn i feltet. Der klarerer Aalesund ut på midtbanen, der Viking bare ligger igjen med Claes Kronberg. Han taper duellen, og Aalesund kommer tre mot to. Viking har likevel nok mann på rett side da innlegget kommer, men ballen går i Kristian Thorstvedt og blir liggende på et fat for Sondre Fet. Han vender på en femøring og banker ballen ned i hjørnet. 0-2 med omlag 25 minutter igjen å spille.

Det er spilt ti minutter av andre omgang nå, og Viking prøver og prøver å finne åpningene i et kompakt Aalesund-forsvar. Gjestene forsvarer seg meget godt, men Viking har langt fra gitt opp. Får massiv støtte av publikum, som gjør en god jobb med å skape god stemning på stadion i dag.

Der blåser dommer Christian Moen til pause, og det er Aalesund som leder i toppduellen til pause. Begge lag har skapt en god del halvsjanser og skuddmuligheter, og det ville vært feil å si at tangotrøyene har en fortjent ledelse. Viking kunne redusert like etterpå og er langt i fra ute av dette. Det er god temperatur i kampen, og to gode lag som nå forbereder seg til de siste 45 minutter.

I det vi går inn i overtiden får Julian Ryerson en brukbar mulighet for Viking etter at ballen daler ut i returrommet. Lyngdølen demper ballen mesterlig på brystet og legger til rette for et skudd på volley, men skuddet går like utenfor. Det er forøvrig lagt til minimum tre minutter.

Like etter målet får Viking to gigantmuligheter til å utligne. Først header Tommy Høiland i tverrliggeren på en corner, og på den påfølgende corneren bommer Markus Nakkim regelrett på ballen da den lander i føttene hans på bakerste stolpe. Kunne fort blitt en utligning der altså. Fem minutter til pause nå.

MÅÅÅL. 0-1: Knappe ti minutter før pause går Aalesund opp i ledelsen. Viljar Vevatne blir overspilt på sin venstreback, som gjør at en Aalesund-spiller kommer seg ned til dødlinjen og får lagt ballen til bakerste stolpe. Der knuser Holmbert Fridjonsson Markus Nakkim i hodeduellen og stanger inn ledermålet.

Halvtimen er spilt her, og foreløpig ligger begge lagt godt i den berømmelige ramma. Aalesund nekter Viking rom å kontre i, men de mørkeblå kommer likevel til sjanser. Sist nå var det først Zymer Bytyqi som skjøt inne i Aalesunds 16-meter etter en corner. Det forsøket ble blokkert, mens Kristian Thorstvedt blåste returen over.

Vi nærmer oss halvspilt første omgang, og Viking får kampens største sjanse. Zymer Bytyqi demper en lang ball ned til Kristian Thorstvedt på første touch, og den unge midtbanespilleren drar seg litt til siden før han prøver å legge ballen i motsatt hjørnet. Forsøket er brukbart, men Aalesund-keeper Andreas Lie er med på notene.

Det første kvarteret har vært fartsfyllt, med flere halvsjanser til begge lag. Det er to lag som er opptatt av å angripe, men sjansene som har blitt skapt er stort sett i form av langskudd fra 20 meter. Aalesunds har gått til side for mål, mens Viking stort sett har skutt over. Likevel en oppløftende start på dette toppoppgjøret.

Før kamp:

Viking er verter for serieleder Aalesund, som kommer til SR-Bank Arena poenget foran Viking. Aalesund er også ligaens foreløpig eneste ubeseirede lag, men det har de mørkeblå tenkt å gjøre noe med i kveldens kamp.

– Vi bruker god tid på analyse og kampplaner før hver kamp. Aalesund er et fysisk veldig sterkt lag, med mange høye spillere og de scorer mange mål og slippe rinn lite. Det blir nok et knepp eller to opp fra Sandnes Ulf-kampen, og vi forventer at de vil komme hit i en forsvarsfemmer og bruke fysikken sin til å gjøre det tøft og vanskelig for oss, sier Vikings Morten Jensen som forklarer at Viking har noen mottrekk til den planen.

– Det er flere ting vi kan gjøre, som å ha et like bra aggressivt presspill som mot Ulf. I tillegg blir det viktig å holde ballen mye på deres banehalvdel, slik at de må konsentrere seg om å forsvare mer enn å angripe, sier han.

Bjarne Berntsen gjør en endring fra laget som slo Sandnes Ulf, og det er at Steffen Ernemann kommer inn på midten for Fredrik Torsteinbø. Sistnevnte venter sitt andre barn, og er sammen med sin bedre halvdel på sykehuset i stedet for på SR-Bank Arena. Ellers er laget uforandret.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Viljar Vevatne, Markus Nakkim, Leo Østigård, Claes Kronberg – Steffen Ernemann, Julian Ryerson, Kristian Thorstvedt – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Rasmus Martinsen, Tord Johnsen Salte, Aniekpeno Udo, Andre Danielsen, Usman Sale, Stian Michalsen.