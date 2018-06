Rogalandsavis

Der blåste dommeren av, og Viking tapte sin tredje strake kamp. Laget hevet seg i andre omgang, og presset kraftig på det siste kvarteret. Men de mørkeblå skapte nesten ingenting. Et skudd fra Julian Ryerson, headingen til Udo og forsøket til Høiland som ble reddet på streken er det gjestene fikk til på 90 minutter. De siste 45 minuttene tatt i betraktning hadde det nok vært fortjent med uavgjort i denne kampen, men Sogndal holdt ut og tok sin fjerde strake seier.

Fem minutter overtid er spilt.

Viking får frispark på 25 meter, tre og et halvt minutt på overtid. Ernemann hopper over, og Tripic skyter rett i muren.

Vi har forøvrig spilt ett av fem tillagte minutter.

Redning på streken. Ernemann banker en høy ball opp i Sogndal-forsvaret. Den blir stanget ut, Vevatne slenger den tilbake. Uavgjort i første duellen, men ballen feller ned til Høiland som får til en slags avslutning. Den blir stoppet på streken.

Fem minutter igjen nå, og det er Viking som styrer kampen nå. Sogndal virker veldig slitne, men så spørs det om Viking klarer å få presset inn en utligning her.

Like etter får Udo en god mulighet til å utligne, men han setter innlegget fra Viljar Vevatne utenfor.

Ni minutter før ordinær tid hiver Bjarne Berntsen innpå Aniekpeno Udo for Fredrik Torsteinbø.

I det vi har spilt 70 minutter gjør Bjarne Berntsen dagens første bytter. Steffen Ernemann erstatter Kristian Thorstvedt, mens Stian Michalsen kommer inn for Jordan Hallam.

Forøvrig har været også skiftet fullstendig karakter, og nå regner det ganske kraftig på Fosshaugane Campus. Det har også kampen gjort, og nå er det mer Viking som jakter utligning enn det er Sogndal som forsøker å øke ledelsen.

Steiring går ned med en ny krampe, og Sogndal må gjøre sitt andre bytte på stopperplass. Denne gang er det Victor Grodås som kommer inn, og dermed er det midtforsvaret som hadde stålkontroll på Viking i første omgang borte.

Like over timen spilt får Sigurd Haugen en eventyrlig mulighet til å øke ledelsen. Latifu skyter fra kanten av 16-meteren, og ballen går gjennom hele feltet og til Haugen på bakerste stolpe. Ballen kommer imidlertid veldig kjapt, og Haugen får ikke styrt ballen i mål.

Tolv minutter ut i andre omgang får Viking sitt første skudd på mål. Ballen heades ut av feltet til Julian Ryerson, som klemmer til fra omlag 20 meter. Skuddet er bra, men Dyngeland får slått ballen ut til corner. De mørkeblå har hevet seg noe i andre omgang, og har spist seg litt inn i kampen.

Sogndals Per Magnus Steiring har ligget nede i to minutter med en krampe, innimellom to Viking-cornere. Tommy Høiland kommer til bortelagets første brukbare skuddforsøk, men halvvolleyen går like utenfor buret til Mathias Dyngeland.

Andre omgang er i gang.

2. omgang:

– De presser oss veldig tøft, og er veldig bra i soneforsvaret sitt. Det gjør at vi ikke klarer å skape noen verdens ting. Vi må opp i et mye hardere press, og få midtbanen høyere opp, sier trener Bjarne Berntsen til Eurosport.

– På en god dag burde jeg nok tatt målet. Første omgang er ikke bra av oss, da vi slipper til Sogndal altfor enkelt. De klarer å stå høyt og presse oss slik at vi detter ned. I tillegg har vi masse feilpasninger og vi får ikke til spillet vårt i det hele tatt, sa Viking-keeper Iven Austbø til Eurosport i pausen.

Der blåser dommer Jan Morten Tennøy av første omgang, som har vært blant de dårligste Viking har spilt i årets sesong. De mørkeblå har ikke vært i nærheten av å skape noen farligheter, og har altfor liten bevegelse foran ballfører. Det fører til lavt balltempo, der ballen stort sett går frem og tilbake i bakre rekker før laget mister ballen.

I det kampuret bikker 45 minutter dunker Lars Christian Kjemhus til på et farlig frispark fra 18-20 meter. Skuddet er knallhardt, men går til side for mål. Det er lagt til minimum fire minutter.

Fem minutter igjen til pause nå, og Viking sliter med å skape noe i varmen. Det er dårlig bevegelse, og laget triller ballen stort sett innad i egen forsvarsrekke. Deretter kommer det en lang ball som Sogndal har kontroll på, eller som nå at Viking selv spiller ballen over sidelinjen. Det har stort sett vært melodien.

Wæhler må byttes ut han etter den duellen, og går litt fortumlet mot benken. Ulrik Fredriksen kommer inn, og det er et klart tap for hjemmelaget.

Kjetil Wæhler blir liggende i en duell mens Viking angriper. Det angrepet ender med et innlegg der Tommy Høiland mener han skal ha straffespark. Sogndal-keeper Dyngeland reagerer på det han mener er overspilling fra Høiland, og dytter spissen i ryggen. Det fører til at flere spiller både fra Sogndal og Viking kommer til, og det lille basketaket som følger ender med gult til både Høiland og Dyngeland.

25 minutter er spilt, og dommer Jan Morten Tennøy blåser av for en drikkepause i varmen. Det er rundt 30 grader i Sogndal i dag, og mye de samme spilleforholdene som det var i Grimstad da Viking tapte sist.

Det nærmer seg halvspilt første omgang i Sogndal, og Viking har så langt ikke skapt noe som helst. Det var antydninger til noe i ett angrep, men da fikk Sogndal greit rensket unna. Ellers har Kjetil Wæhler og tidligere Viking-spiller Per Magnus Steiring hatt stålkontroll i eget forsvar.

Seks minutter ut i kampen går Zlatko Tripic ned i en duell, i det som ser ut som en lårhøne. Lyngdølen rister den av seg, så får vi se hvor alvorlig den var.

Også i fjor kom det et tidlig mål, da Gilbert Koomson scoret etter bare tretti sekunder. Viking holdt ut to minutter lenger i årets kamp, men det kan bli tøft dette med en i fleisen så tidlig. Sigurd Haugen har forøvrig fortid fra både Haugesund og Sandnes Ulf.

MÅÅÅL: Knappe to minutter går det før Sogndal tar ledelsen. Sigurd Haugen blir spilt fri i mellomrommet, og fosser mot mål. Upresset får han lov til å skyte fra like utenfor 16-meteren. Skuddet er brukbart, men går rett på Iven Austbø, som ikke klarer å holde den ute. Ballen flakker kanskje litt i luften, men det er et veldig unødvendig mål å slippe inn fra Vikings ståsted.

Sogndal tar avspark, og vi er i gang på Fosshaugane.

Før kamp:

På grunn av landslagsoppdragene til Leo Østigård, Tord Johnsen Salte og Julian Ryerson spilte ikke Viking forrige serierunde, men beholdt likevel andreplassen på grunn av generelt gode resultater for de mørkeblå.

Etter en litt trå start på sesongen har Sogndal nå kommet seg helt opp i ryggen på Viking, og står med likt antall poeng foran dagens kamp. Hjemmelaget har imidlertid tre strake seiere, mens Viking har to strake tap mot Jerv og Aalesund.

Forrige sesongs oppgjør endte med 4-0 til Sogndal, i en kamp der Viking ble utklasset etter noter.

Foran dagens kamp står Zymer Bytyqi over på grunn av et overtråkk han pådro seg på onsdagens trening, mens Rasmus Martinsen og Usman Sale blant annet ikke er med verken på banen eller benken. På benken sitter imidlertid Markus Nakkim, og det er den innleide VIF-stopperen ikke spesielt fornøyd med.

Jordan Hallam tar Bytyqis plass på høyrekanten, mens Kristian Thorstvedt er tilbake igjen på midtbanen etter å ha stått over mot Jerv.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Claes Kronberg, Tord Johnsen Salte, Leo Østigård, Viljar Vevatne – Fredrik Torsteinbø, Julian Ryerson, Kristian Thorstvedt – Jordan Hallam, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Markus Nakkim, Aniekpeno Udo, Andre Danielsen, Steffen Ernemann, Stian Michalsen, Rolf Daniel Vikstøl.