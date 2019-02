Viking tapte mot Nest-Sotra

Følg RA Sporten på Facebook !

Og med det er det over i Randaberg Arena. Viking 2 - Nest-Sotra 3. Eventuelt Høiland 2- Dang 3.

90+3 min: Kjempesjanse for Hove! Ballen legges inn Hove har halve målet å sikte på når han setter hodet til. Sender den på utsiden av stopen.

90+1 min: Høiland sparkes ned. Nytt gult kort til Nest-Sotra.

90. min: Det er lagt til minimum 3 minutter.

87. min: Tommy Høiland reduserer til 2-3, og så koker det over når ballen skal hentes i nettet. Knuffing og småamper stemning. Nest-Sotras keeper belønnes med gult kort der.

85. min: Fridjonsson prøver seg på en variant hvor han enten må runde keeper, eller chippe ballen over. Får ikke bestemt seg før keeper tar ballen.

83. min: Det bærer helt greit preg av å være treningskamp her nå. Nest-Sotra setter fart til tider, men uten Dang på banen har de ikke skapt noe som sender hjertet opp i halsen.

76. min: Dang nøyer seg med hat-trick i dag. Han byttes ut.

74. min: Vikstøl banker til fra 17-18 meter, det er kraft i den, men den blir lagt midt på keeper. Dermed er det en enkel redning.

68. min: Dang med stor fart, runder Austbø og setter ballen i nettet. Dang med samtlige tre for Nest-Sotra så langt i dag. 1-3.

63. min: Kristian Thorstvedt ser ikke annen måte å stoppe en Nest-Sotra kontring på enn en slenger på midtbanen. Den belønnes med gult kort.

60. min: Østensen kommer ikke på bannen igjen, i stedet kommer Petter Bakken inn.

58. min: Even Østensen blir liggende nede etter en takling. Begge spillere på ball, intet straffbart der, men ser like fult vondt ut. Han kommer seg opp og halter av banen.

53. min: Dang blir holdt av Andresson, frispark til Nest-Sotra. Ender i en corner.

49. min: Og så sitter reduseringen for Viking. Det er Tommy Høiland som bringer spenning i kampen.

48. min: Dang med lekkert nedtak, holder på å sette sitt tredje for dagen, men blir hindret av Vikingforsvaret.

46. min: Det er gjort fem bytter i pausen hos Viking. Laget de stiller med ser du nederst i denne saken. Nest-Sotra har byttet tre spillere. Blant annet er «Jeffy» tatt av.

46. min: Da ruller vi i gang andre omgang.

2. omgang

Første omgang er over. Det står 2-0 til gjestene. Største delen av Vikings elver er planlagt byttet til andre omgang, så får vi se hvordan det vil påvirke matchen. Så langt har Nest-Sotra vært kneppet kvassere.

45 + 2 min: Det er DAng som får ta straffe. Han går for kraft nede i høyre hjørne. Winche går til venstre. Dermed står det 2-0.

45.+2 min: «Jeffy» klippes ned av Hove, dermed er det straffe til Nest-Sotra.

42. min: Og der sitter den for Nest-Sotra. Det er nevnte Dang som noterer seg som dagens første målscorer. 0-1.

39. min: Nest-Sotras Alexsander Dang får muligheten fra 12 meter, den sender han et par meter over mål.

37. min: Tripic banker det frisparket i muren.

36. min: Nest-Sotras Kristoffer Nesse Stephensen får det gule kortet for å felle Tripic rett utenfor 16.

30. min: Meget godt gjennomspill fra Fridjonsson til Tripic, keeper redder. Returen havner hos Høiland, men han blir presset i skuddøyeblikket, dermed blir avslutningen reddet.

29. min: Tripic får firspark to meter fra cornerflagget til Nest-Sotra. tar det selv, svinger den inn i feltet, men Nest-Stora rydder unna uten at pulsen stiger nevneverdig.

24. min: Furdal må gi seg med skade, inn kommer Krisitan Thorstvedt.

21. min: Sale presser Nest-Sotra forsvaret til å gjøre feil, men keeper rydder opp uten at han får omsatt den løse ballen i mål.

19. min: Winche må ut i strekk når det heades fra kort distanse. Fortsatt 0-0.

16. min: Tripic setter fart, spiller vegg med Furdal og kommer til skudd. Keeper hos Nest-Sotra har grei kontroll på det.

12. min: Nest-Sotra kommer til en god sjanse. Header solid over.

9. min: Tripic drar i skjorta, smådytter og hisser seg smått opp. Dommeren nøyer seg med tilsnakk.

7. min: beste sjanse i kampen så langt når Furdal plukker ned en retur etter at Sale har prøvd seg på en heading. Skuddfinte og skudd, Nest-Sotra forsvaret blokkerer.

5. min: Det har ikke blitt skapt allverden de første fem.

Kampen er i gang.

Før kamp:

I fjor ble Viking knust 5-0 på Ågotnes av et Nest-lag anført av Johnny Furdal, men også etter at Viking hadde hentet Furdal fra nettopp Nest-Sotra greide hordalendingene å slå Viking på SR-Bank Arena.

Furdal selv synes det er helt greit at Viking ikke skal møte Nest i serien i år, fordi det ifølge klubblegenden hadde blitt to nye tap på Viking. I kveld møtes lagene igjen, men denne gang i Randaberg Arena uten at det er noen poeng på spill.

– Jeg har 1–0 innbyrdes nå mot Johnny, så det må han tenke på. Først knuste vi dem med Johnny her hjemme, før vi også slo dem med Johnny på deres hjemmebane. Hadde det vært en seriekamp i kveld skulle vi tatt hat tricket, men siden det er en treningskamp teller ikke den på statistikken, sier Nest-Sotras trener Steffen Landro.

Viking spilte sin første treningskamp for året mot Sola forrige fredag, og det endte med brakseier 8-1. Nest-Sotra har på sin side spilt tre treningkamper, og tapt alle i tur og orden for Brann, Haugesund og Åsane.

Viljar Vevatne, Fredrik Torsteinbø og Harald Nilsen Tangen er alle uaktuelle grunnet skade, mens Ylldren Ibrahimaj er ute på grunn av sykdom.

Lagene:

I 1. omgang stiller Viking med følgende 11:

Amund Winche

Tord Salte, Runar Hove, Axel Andresson, Adrian Pereira

Samuel Fridjonsson, Andre Danielsen, Johnny Furdal

Usman Sale, Tommy Høiland, Zlatko Tripic

I 2. omgang skal Viking, etter planen, stille med denne elveren:

Iven Austbø

Sondre Bjørshol, Tord Salte, Axel Andresson, Rolf Daniel Vikstøl

Lasse B. Johnsen, Kristian Thorstvedt, Samuel Fridjonsson

Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Even Østensen.