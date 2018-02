Viking tapte 3-2 for Brann

Rogalandsavis

Før kampen:

Viking møter torsdag Brann i Vestlandshallen og Tord Johnsen Salte (19) får sin debut etter overgangen fra Lyon.

Viking ble knust med 3-0 mot Bryne i sin første treningskamp for sesongen. Trener Bjarne Berntsen var etterpå klar på at de hadde en lang vei å gå.

Spesielt forsvarsspillet var under enhver kritikk. Det var også presset fra spissene. Nå er det tatt grep begge steder. Livlige Tommy Høiland er tilbake på topp, mens innlånte Tord Johnsen Salte debuterer i midtforsvaret sammen med prøvespiller Mansour Gueye.

Sistnevnte tar det som et godt tegn at han får en ny sjanse.

– Jeg skulle i utgangspunktet ikke være med mot Brann, men har fått beskjed om at de vil se meg mot Brann også. Det tar jeg som et positivt tegn, også er det bare opp til meg å overbevise dem om at jeg har det som skal til for å bli værende her i Viking, sier Gueye til RA.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø–Claes Kronberg, Tord Salte, Mansour Gueye, Viljar Vevatne–André Danielsen, Julian Ryerson, Steffen Ernemann–Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Stian Michalsen.

Brann (4-3-3): Samuel Sahin-Radlinger - Vidar Ari Jonsson, Vito Wormgoor, Jonas Grønner, Taijo Teniste - Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen, Amer Ordagic - Gilbert Komsoon, Steffen Lie Skålevik, Ludicino Marengo.